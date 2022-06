De nieuwe Walter Van Bereindonck is een 29-jarige Amerikaan in een roze tutu

Van exotisch shoppen tot vegan taart: de 8 hotspots waar Ingeborg het liefst vertoeft. “Hier waan ik me op Ibiza”

Tv-gezicht Ingeborg Sergeant (55) vindt door de opnames van ‘I can see your voice’ op VTM en haar yogaopleidingen amper tijd om eropuit te trekken. Als ze dat toch doet, is één ding zeker: ze is verknocht aan plekken die haar lichaam en geest in balans brengen. Dit zijn haar acht favoriete adressen. “Op deze plek herkent geen kat mij.”

