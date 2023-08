Dag strakke interieurs die er spic en span uitzien. Rommelig wonen is trendy: “Laat het perfecte plaatje los”

Moeite met je woning op orde te houden en geen fan van strakke interieurs? Goed nieuws dan, want dankzij de woontrend ‘cluttercore’ mag het wat drukker thuis. Zelfs als je casa er bijna uit ziet als een overbeladen antiekwinkeltje. Met vintage parels of mooie herinneringen breng je sfeer - de chaos nemen we er met plezier bij. Een expert tipt hoe je die rommel gebalanceerd houdt.

Begin dit jaar deed de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo een opvallende uitspraak. De pleitbezorger van een spic en span interieur gooide het na de geboorte van haar derde koter over een andere boeg: “Mijn huis is nu rommelig, maar hoe ik mijn uren invul, klopt voor mij in deze fase van mijn leven”, zo vertelde ze in een webinar. “Nu besef ik wat voor mij belangrijk is: genieten van de tijd met mijn kinderen.”

Cluttercore is een nieuwe woontrend

En zo laat zélfs de opruimkoningin nu rommel toe in haar leven. Een gezonde dosis menselijkheid die perfect past binnen cluttercore, de interieurstijl waar steeds meer mensen hun hart aan verliezen. In de eerste plaats de sloddervossen, chaoten en verzamelaars onder ons. Cluttercore - clutter betekent rommel - is dan ook een tegenreactie op de superstrakke, afgelikte interieurs.

“In plaats van bezig te zijn met het perfecte plaatje, omring je je in huis met spullen waar je blij van wordt, zelfs als dat betekent dat je woning er een beetje rommelig uitziet”, zegt interieuradviseur Maria Elena Groenewoud.

Het is het verzamelen en uitstallen van herinnerin­gen, waarbij het niet draait om perfectie maar om het creëren van een thuis Maria Elena Groenewoud, oprichter van Studio Maria Elena en auteur van Something old, Something new

“Het is het verzamelen en uitstallen van herinneringen, waarbij het niet draait om perfectie maar om het creëren van een thuis. Dat vraagt tijd en maakt je interieur misschien wel druk en eclectisch, maar vooral uniek, warm en waardevol.”

Geen toeval dat cluttercore nu populair is

Onze thuishaven is belangrijker geworden dankzij het telewerken, bovendien groeit ons bewustzijn rond duurzaamheid. Je kijkt dankzij de woontrend met een frisse blik naar oude spullen, telt de verhalen in plaats van de krasjes. “Dat stimuleert het verlangen om een item bijvoorbeeld op een rommelmarkt op de kop te tikken in plaats van het bij een massaproducent te kopen.”

Zeg dus niet langer hamsterdrang maar verzamelgeluk: de emotionele waarde primeert. Bonte verzamelingen, kleurrijke souvenirs, sentimentele cadeaus, vintage vondsten, tweedehands snuisterijen of retro fotolijsten ... je huis mag een mini-museum zijn: een afspiegeling van jouw leven en persoonlijkheid.

Verstop die vakantiesouvenirs niet in een lade

Typisch voor cluttercore zijn DIY-projecten, net als spelen met levendige kleuren en het mixen van materialen en texturen. Maar niks moét: het leuke aan de trend is dat je het in elk type interieur kan toepassen. Maria Elena: “Cluttercore staat los van minimalisme, maximalisme of andere smaakgevoelige woontrends. Je kan in die georganiseerde chaos bovendien zo ver gaan als je zelf wil.”

“Je hoeft je huis niet bomvol te hangen, de essentie is dat je durft en doet. Veel mensen kopen op reis enthousiast souvenirs, maar stoppen ze vervolgens in een doos omdat de kleur bijvoorbeeld niet matcht met je andere spullen. Een schilderij hangen ze niet aan de muur, uit angst dat het toch niet mooi zal uitpakken. Maar wat is het allerergste dat kan gebeuren als je experimenteert met aankleding?”

Toon lef, laat het perfecte plaatje los, combineer en herschik naar hartenlust, tot je denkt: dit is wat ik wil, dit is wie ik ben Maria Elena Groenewoud, oprichter van Studio Maria Elena en auteur van Something old, Something new

“Je interieur is een krachtige expressievorm van hoe jij in het leven staat en evolueert mee. Toon lef, laat het perfecte plaatje los, combineer en herschik naar hartenlust, tot je denkt: dit is wat ik wil, dit is wie ik ben.”

Meer lezen? Something old, something new, Maria Elena Groenewoud, 34,95 euro, te koop via studiomariaelena.nl

