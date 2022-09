Condooms kopen, die intense podiumkus en zijn illegale streken: zanger IBE (20) beantwoordt 11 stoute vragen

Je zag hem spelen op Pukkelpop en hij loste nét Sweet Love , zijn debuutalbum. IBE (20) leeft voor zijn nummers. Het bewijs? In bijna elk antwoord op de stoute vragen die we hem stellen, schuilt een vleugje muziek. Zelfs zijn meest filmische kus was er eentje op het podium. “Eentje vol adrenaline. Al zal mijn huidige vriendin dit niet graag lezen.”

Wat was het gênantste dat in jouw winkelkar belandde?

“De eerste keer condooms kopen vond ik heel stressvol. Er waren geen vrienden bij, ik kon het wel alleen aan. (lacht) Natuurlijk hoeft niemand zich ervoor te schamen, ondertussen zwier ik ze zonder gêne in mijn kar.”

Gaat er een roddel over jou rond?

“Er werd heel wat geschreven over dat ik, als winnaar van de Voice 2019, op Rock Werchter zou staan. Maar vooral: of dat een juiste keuze was. Ze twijfelden of ik er wel klaar voor zou zijn. Uiteindelijk zat de tent zo vol dat ze moest worden afgesloten.”

Welke kus blijft je bij?

“Mijn huidige vriendin zal het niet graag lezen, maar ik herinner me na mijn optreden op Werchter wel een ­filmische kus. Eentje vol adrenaline. Ik was nét klaar met spelen en mijn toenmalige vriendin stond op het podium achterin. De stress viel volledig van mij af. Een mooie momentopname.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Aan wat gaf je te veel geld uit?

“Mijn microfoon. Ik kocht hem anderhalf jaar geleden voor meer dan duizend euro. Ik wilde thuis demo’s opnemen, maar dat kon ik evengoed met eentje van honderd euro of met mijn gsm. Spijt heb ik niet, want het blijft een nuttige aankoop. Al had ik hem beter wat uitgesteld.”

Ben je een goede leugenaar?

“Ik zou het niet willen zijn. Als ik probeer te liegen, begin ik te gniffelen. Iedereen heeft me altijd door, al ben ik daar blij om.”

Welke eigenschap wil je niet doorgeven?

“Koppig zijn. Ik hoop dat mijn kind of kinderen dat later niet in de negatieve betekenis overnemen. Als ik ergens geen zin in heb en mensen proberen me te overhalen, blijf ik op mijn strepen staan. Al kan dat ook positief zijn: ik blijf volharden.”

Wat was een gênant moment op het podium?

“Op Pukkelpop zei ik tijdens de bandvoorstelling ‘aan mijn rechterhand staat’ in plaats van ‘aan mijn rechterkant staat’. Al valt dat heel goed mee, hè? Gelukkig ben ik nog nooit gevallen tijdens een concert.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Ibe © Persfoto Universal Music

Quote Ik kan wel denken aan een paar illegale dingen die ik gedaan heb. Ibe

Hou je van veel aandacht?

“Ik denk dat elke artiest er een beetje van moet houden, anders is de helft van de job niet meer leuk. Al kan het soms ook een tikkeltje lastig zijn. Ik kijk graag zelf naar optredens en als je de tent uit wil, sta je soms een kwartier vast voor foto’s. Toch ben ik daar ook dankbaar voor. Het komt gewoon niet op elk moment gelegen.”

Heb je ooit iets illegaals gedaan?

“Ik kan wel denken aan een paar dingen. (lacht) Geen ticketje kopen op de bus of een pintje drinken vóór mijn zestiende zijn de klassiekers. Op mijn vijftiende klom ik met wat kameraden op een grote werfkraam. We vonden dat heel cool toen, terwijl zoiets niet echt verantwoord was. En vooral: heel hoog.”

Wat heb je nog nooit in een magazine verteld over jezelf?

“Je zou het me misschien niet nageven, maar ik drum ook. Zalig om je koptelefoon veel te luid te zetten en mee te spelen met muziek waar je van houdt. Al zal je het mij niet meteen zien doen tijdens een optreden van mezelf.”

Kreeg je laatst een gek compliment?

“Mensen die zeggen dat ze dachten dat ik kleiner ben in het echt. Wat bedoelen ze daar nu precies mee? (lachje)”

Lees ook: