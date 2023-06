COLUMN. Jeroen over de financiële druk op alleenstaande ouders. “Stenen kloten krijg ik ervan”

“Meestal ben ik een wrak”, geeft journalist Jeroen deze week toe in zijn column . Hij vormt met zijn zoon een eenoudergezin en heeft het vaak lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Een ‘ploetervader’ noemt hij zichzelf, zeker sinds de energiecrisis. En hij weet dat hij niet alleen is. “Ik ben de voorbije jaren zo intens óp geweest.”

Lang leve de provincie West-Vlaanderen en haar groot hart voor eenoudergezinnen! Speciaal om die groep extra te ondersteunen, heeft de provincie de huurgarantieverzekering in het leven geroepen. De huur-wát?! Het is een lang woord, maar die 23 letters betekenen een wereld van verschil voor solomama’s en -papa’s. Je moet weten dat die het vaak lastig hebben met het vinden van een huurwoning.

Als een verhuurder kan kiezen tussen een ­koppel en dus twee loonbrieven of een alleenstaande ouder met één loonbrief, is de knoop snel doorgehakt. Enter de huurgarantieverzekering, dachten ze dus in de polders en wijde omtrek. Dat is een gratis polis die ervoor zorgt dat vastgoedeigenaars toch hun centen krijgen wanneer hun huurder plots in financieel zwaar weer komt en de huur ­(tijdelijk) niet ­opgehoest krijgt. Op voorwaarde dat ze verhuren aan een eenoudergezin welteverstaan. Én, niet onbelangrijk, voor een redelijke prijs.

Ploeterva­ders bestaan ook. Ik ben er één en ik ben niet alleen.



Jeroen

Van dat soort warme ideeën word ik blij. Ik, die met mijn zoon een eenoudergezin vorm. Ik, die vorig jaar via de VDAB voor leerkracht studeerde, met glans slaagde in het eerste jaar, maar die droom moest opbergen. Omdat er oorlog uitbrak in Oekraïne. Waarop de energieprijzen explodeerden en de voedselprijzen stegen. In luttele maanden tijd stond het water mij boven de lippen.

En dus stapte ik weer de arbeidsmarkt op. Mijn inkomen nam toe, maar intussen was er veel kwaad geschied. En dus vul ik al een half jaar putten aan de lopende band. En ik heb nog flink wat werk. Ploetermoeders, ik ken ze. Maar ploetervaders bestaan ook. Ik ben er één en ik ben niet alleen.

Afijn, je zal begrijpen dat ik me even verslikte in mijn koffie toen ik vernam dat ene Jo Vandeurzen, oud-minister van Welzijn voor CD&V, via een vennootschap advies heeft gegeven aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat vroeger onder zijn verantwoordelijkheid viel. Nu zwaait zijn partijgenote Hilde Crevits daar de plak.

Ik ben zo intens óp geweest dat ik geen goed lief kon zijn. Laat staan een hitsige minnaar of geraffi­neerd verleider. Jeroen

Anders gezegd: de vorige minister van Welzijn is nu een vetbetaalde consultant van de huidige. Bleek even later dat de Vlaamse overheid deze legislatuur al voor meer dan 600 miljoen euro facturen van consultants allerhande heeft betaald. Stenen kloten krijg ik van dat soort maren. En op stenen kloten is het lastig zitten. Weet je, ik ben de voorbije jaren zo vaak zo immens moe, zo intens óp geweest dat ik geen goed lief kon zijn.

Laat staan een hitsige minnaar of geraffineerd verleider. Nee. Meestal ben ik overwegend een wrak. Een roestig vehikel dat al blij is als de rekeningen (grotendeels) betaald raken. Geen consultant, maar een belastingbetaler op zijn tandvlees. Ik ben – echt waar – een fan van politiek. Ik geloof in haar kracht. Maar met dit soort fratsen van de Wetstraat krijg je mij op de kast. Van vrolijke frans naar cynische tist. Straks word ik nog een communist.

Copywriter, woordvoerder, journalist, ghostwriter, dichter ... Het cv van Jeroen Vermeiren (48) is een bonte verzameling stielen. Als single papa van een zoon (13) laat hij graag een tegendraadse ballon op over relaties en ouderschap.

