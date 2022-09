Café Costume brengt vrouwencollectie uit. “Een pak voor vrouwen is serieus, stijlvol én sexy”

Café Costume, het Belgische made-to-measure label, brengt voor het eerst een maatpakkencollectie uit voor dames. En dat is maar goed ook, want powersuits zijn al langer populair onder de vrouwelijke helft van de bevolking. Twee psychologen verklaren waarom vrouwen zo graag naar het (maat)pak grijpen en een styliste tipt hoe je een mooi kostuum kiest en stylet. “Eén waarschuwing: een pak is al een statement op zich.”

Het maatpak stond lang symbool voor mannelijke macht. Maar intussen heeft ook menig vrouw een maatpak in haar kleerkast hangen. Daarom lanceert pakkenleverancier Café Costume nu een eerste veelgevraagde vrouwencollectie. En dat ter ere van hun vijftiende verjaardag. Het merk wil daar naar eigen zeggen hun visie op gelijkheid, ongeacht gender, mee ondersteunen.

En niet alleen Café Costume verkoopt pakken voor vrouwen

Café Costume werkt enkel op afspraak en creëert alleen wat besteld wordt: pakken op maat. Alles kan worden aangepast naar jouw smaak, en bovendien voorkomt die aanpak overproductie. Je vindt de pakken gewoon in hun winkels die over heel België verspreidt zijn.

Met zijn vrouwenlijn treedt het merk in de voetsporen van heel wat andere ondernemers en labels die in de jongste jaren maatpakken voor vrouwen op de mark hebben gebracht. Een ervan is Pursuit Femmes: een label opgestart door de Antwerpse zussen Joy (24) en Jill (22) en hun mama Angélique Van Gils, mede-oprichtster van Café Costume. De dames innoveren nu met duurzame maatpakken voor vrouwen. “Er was echt nood aan zo’n concept”, zeggen ze.

Je communiceert: “ik ben een leider”

Maar van waar komt die grote en ogenschijnlijk plotse voorliefde voor strak in’t pak? Voor het antwoord op die vraag, moeten we aankloppen bij prof. sociale psychologie Frank Van Overwalle (VUB). “Onderzoek naar uniformen toont dat een pak voor een stukje je persoonlijke identiteit uitwist”, zegt hij. “Voor vrouwen die ernstig genomen willen worden, bijvoorbeeld in een leidende functie, is zo’n pak een manier om te communiceren: ‘Ik ben meer dan een vrouw. Ik ben ook een leider.’ En ja, dan kom je krachtiger over. Mensen rondom je zullen meer reageren op je jobfunctie dan op je identiteit als vrouw. En dat heeft dan weer een gunstig effect op hoe je je voelt.”

Ook de Genkse zussen Mandy (31) en Gloria (28) Kourkouliotis, van het maatpaklabel Suitsherwell, weten waar we de oorsprong van de trend moeten zoeken. “Female empowerment leeft enorm. Die golf wint aan kracht en er staat veel op til voor vrouwen. De overheid investeert bijvoorbeeld sterk in vrouwen die willen ondernemen en #MeToo legde belangrijke pijnpunten bloot. De heersende mentaliteit is nu: ‘vrouwen kunnen dit ook’. Het is aan óns. Geen wonder dan dat we maatpakken naar ons toe trekken, hè. We beweren zeker niet dat elke serieuze vrouw een maatpak moet dragen. Maar vrouwen moeten op z’n minst de keuze hebben. Die keuze alleen al geeft macht.”

Volledig scherm Mandy (31) en Gloria (28) Kourkouliotis. © Suitsherwell & Shari Ruzzi

Yves Saint Laurent kwam als eerste met ‘Le Smoking’

Heel lang hebben vrouwen die keuze nog niet eens. In de negentiende eeuw begonnen ze ‘mannelijke’ mode te claimen: denk aan de bloomers, genaamd naar de feministe Amelia Bloomer. Maar pas rond 1960 durfden ze zich ook het mannenkostuum toe te eigenen, zegt modepsychologe Leen Demeester.

“Sterren als Marlene Dietrich en Katharine Hepburn effenden het pad. Dat vrouwen in de Tweede Wereldoorlog al vaak mannelijke uniformen moesten dragen, hielp natuurlijk. In 1966 kwam dan Yves Saint Laurent, in de hoogdagen van het feminisme, met ‘Le Smoking’, een chic pak voor vrouwen. Dat choqueerde toen nog. Kort daarvoor al koos ook Chanel ervoor om vrouwen in sportievere, mannelijkere mode te steken, in plaats van de dwangbuizen die korsetten en jurken waren. Recenter gaven vooral politica’s in maatpakken de trend mee vorm. Zij dragen het liefst neutrale pakken, die niemand choqueren. Nu zien we dat vrouwen toch nog een tikkeltje verder durven te gaan.”

Quote Een kostuum is al een statement op zich. Experimen­teer gerust met kleuren en prints, maar ‘overdress’ het pak niet. Styliste Sarah Roelstrate

Jawel: ook sexy genoeg voor een date

Mandy en Gloria ondersteunen die revolutie. De eerste werkt als journaliste, de tweede had voor Suitsherwell een hoge functie bij de Vlaamse gemeenschapscommissie. Een pak helpt hen hun ‘mannetje te staan’ in die werelden. “Wij zijn allebei klein van gestalte. We kunnen niet fysiek boven iemand uittoren. (lacht) In die zin geeft zo’n pak ons het nodige gevoel van power. Plus, makkelijker kan niet. Je grist het uit de kast en voelt je meteen goed gekleed en zelfzeker. ’s Avonds switch je je hemd voor een top met accessoires en je kan recht naar de afterwork. Of op date! Ik spreek uit ervaring. (lachje) Zo’n pak is serieus, stijlvol, én sexy. Dat moeten vrouwen inzien: dat ze dat állemaal kunnen zijn.”

En vrouwen zien dat in, stilaan. Dat lijken de verkoopcijfers van Suitsherwell toch te zeggen. “Eind 2020 deden we onze crowdfunding. Toen verkochten we al tweeëndertig maatpakken in presale en haalden we 9.300 euro binnen, een pak meer dan ons doelbedrag van 8.500 euro. We verkopen meer kostuums op maat dan ready-to-wear pakken. Dat toont dat vrouwen er best wat voor over hebben om zich dat maatpak echt eigen te maken.”

Volledig scherm De maatpakken van Suitsherwell. © Suitsherwell & Shari Ruzzi

Liever geen testosteron

Dat elk vrouwenlijf met unieke rondingen komt, heeft er vast ook iets mee te maken. Want anno 2022 is het niet meer de bedoeling dat een maatpak dat vrouwenlijf wegstopt. Zo’n mannelijk pak doet misschien de harten van Angela Merkel of Hillary Clinton sneller slaan, de moderne vrouw wil liever geen testosteron in haar kleerkast.

Het is iets waar nieuwe labels als Suitsherwell wel degelijk rekening mee houden. “Onze fit moest tijdloos zijn”, zegt Mandy. “Dus we kozen voor een recht, minimalistisch jasje, met daarop een riem om de taille te benadrukken. En de broek is een uitlopend palazzomodel met hoge taille, dat zowel slankere als rondere en grotere als kleinere vrouwen heel goed staat. Daar hebben we lang research voor gedaan. Hoe meer opmeetsessies we doen, hoe meer we beseffen dat elk vrouwenlichaam helemaal anders is.”

Styliste Sarah Roelstrate: “Een kostuum is al een statement op zich, overdress het niet” Het is haar ook opgevallen, styliste Sarah Roelstrate, dat vrouwen het (maat)pak niet langer reserveren voor de werkvloer. En dat het allemaal wat vrouwelijker mag. “Maar zo’n pak is erg veelzijdig. Dus je kan het ook wel stoer dragen, als je wil.” Voor wie nu een kostuum shopt, heeft ze een paar concrete tips. “Voor een echt powersuit zit je deze herfst goed met een oversized blazer en broek – en als je hip wil zijn: in een opvallende ruitprint. Liever een volle kleur? Beige, bruin en aardetinten scoren ook komend seizoen. Op de fashion weeks combineerden ze de oversized vest en broek met een coltrui eronder, en met laarzen die je casual over je kostuumbroek draagt. Ook gespot: pakken met een heel erg korte blazer, voor een interessant silhouet.” “Wil je echt uitpakken met je kostuum? Koop er dan eentje in een mooie pastelkleur”, zegt Sarah. Dat schreeuwt vrouwelijkheid, terwijl je de professionaliteit bewaart. “Ik zou zeggen: ga voor roze. Die kleur is echt in nu.” (Lees verder onder de foto.) Volledig scherm © Getty Images Eén waarschuwing wel. “Een kostuum is al een statement op zich. Experimenteer gerust met kleuren en prints, maar overdress het pak niet met opvallende accessoires of aanvullingen.” Hou je meer van tijdloos? “Dan is een aansluitend kostuum nog altijd erg vrouwelijk, met een rustiger patroon of in een neutrale kleur. Dat staat altijd chic met een wit of zwart hemd of een satijnen top eronder.” Ook klassieke tweedkostuums komen tegenwoordig in zachte kleuren, zegt Sarah. “Maar als je niet te veel op je oma wil lijken, is een zwart pak met een broek met hoge taille en losse fit de meest elegante, comfy en zekere optie.” Erg leuk aan zo’n pak is dat je met de blazer en de broek apart ook alle kanten op kan, zegt de styliste nog. “De broek combineer je bijvoorbeeld makkelijk met een simpel T-shirt en een paar coole sneakers. Instant casual chic. De blazer, al dan niet oversized, kan prachtig zijn met een slipjurk, instappers met een hak en een handtas, voor een sexy ninetieslook. Of draag ’m wat meer casual, maar toch gekleed, met een leren flared broek of korte rok.”

