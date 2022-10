Zo brengt Andy Peelman zijn weekends door: “Quadden zet mijn gedachtemolen uit”

“Er zijn duizend variaties op mijn weekend, er is geen regelmaat. Op zaterdagen ga ik bijvoorbeeld met mijn madam en onze dochters naar Planckendael, om ’s avonds nog een acte de présence te geven. Dan neem ik mijn vrienden mee en is het de max om samen een feestje te bouwen. Ik geniet pas als iedereen rondom mij geniet. Of ik verzorg de animatie op shoppingdagen en organiseer ’s avonds een BBQ voor vrienden. Al moet ik toegeven dat vooral mijn vrouw dat doet. (lacht)”

Quote Ik wil mijn kinderen een betere financiële start geven dan ikzelf heb meegekre­gen. Andy Peelman

“Op zondag ga ik met mijn gezin naar zee, bij de omi die daar woont. Of ik werk voor de winkel en ga daarna paintballen met vrienden. Van quadden in de modder en soms het varken eens uithangen, kan ik het meest genieten. Het zet mijn gedachtemolen uit, geeft me meer focus. En daarnaast hou ik van die adrenaline. In de zetel zitten zou een straf zijn voor mij. We bouwen aan ons huis, ik heb mijn tv-werk, we openen een winkel en ik heb een kersverse baby. Mijn hoofd is nooit leeg. Ik ben mezelf daardoor wel tegengekomen en heb aan mijn vrouw gezegd dat het allemaal wel zwaar is. Aan de andere kant houdt die drive me scherp.”

Volledig scherm Andy Peeleman © Guy Kokken

“Ik ben niet bang om de afwezige papa te zijn. Ik wil hen een betere financiële start geven dan ikzelf heb meegekregen. Mijn vrouw staat fulltime in voor de kinderen, maar ik probeer er tussendoor echt te zijn. Mijn oudste en ik gingen recent vijf dagen op reis samen, dat was top. Met de baby moet de liefde, net zoals bij Feline vroeger, nog groeien. Die eerste maanden zijn niet de mooiste van mijn leven, je staat als vader vaak aan de zijlijn. Ik kom thuis en er is een kindje aan het wenen. Of een van hen heeft slecht geslapen, en dat weegt op Tine. Als ik thuis ben, is mijn vrouw nog altijd mama, ze kan die knop niet afzetten natuurlijk. Ons leven als koppel staat even op pauze en daar moet je door. Tine en ik communiceren wel heel goed: de basis voor elk gezin. Uiteindelijk is alles wat ik doe, voor hen.”

