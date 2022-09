Wat maakt Pumpkin Spice Lattes zo gigantisch populair? “Iedereen zit al volop in herfstmood”

De herfst hangt boven ons hoofd als het zwaard van Damocles. Bijna tijd dus voor vallende bladeren, extra kledinglaag, dekentjes en geurkaarsen. Mag niet ontbreken in dat rijtje: Pumpkin Spice Latte. Het drankje groeide uit tot een gigantische hype en markeert elk jaar het begin van het herfstseizoen. Katja Agten van Coffee Café Hasselt vertelt waarom het zo populair is. “Eigenlijk heeft het niks met pompoen te maken.”

Wie momenteel naar buiten kijkt, wordt niet meteen vrolijk. Het druilerige weer nodigt ons uit om ons in een dekentje te wikkelen bij kaarslicht, een seriemarathon te houden of koekjes te bakken. Kortom: allesbehalve ons huis te verlaten. Maar als we dan toch naar buiten moeten, dan het liefst voor een Pumpkin Spice Latte.

Het kruidige drankje, oorspronkelijk van Starbucks, is een enorme rage sinds het negentien jaar geleden voor het eerst op de kaart werd gezet. Elk jaar kan je het vanaf 1 september krijgen bij de koffieketen. Het vormt voor velen een lichtpunt in deze donker wordende tijden, en verzacht zo enigszins de pijn van de warme zomerdagen die achter ons liggen. Daardoor kan de Pumpkin Spice Latte, afgekort PSL, rekenen op miljoenen fans wereldwijd.

Ook bij ons steeds populairder

Volgens Starbucks is het haar bestverkochte seizoensgebonden koffie ooit. Het drankje heeft zelfs een eigen hashtag én een eigen Instagram- en Twitterpagina. Inmiddels verkopen andere ketens, van McDonald’s tot Dunkin’ Donuts, eveneens Pumpkin Spice Lattes. En ook bij veel Vlaamse koffiebars staat het op de kaart. “Pumpkin Spice Latte is een herfstspecial die elk jaar terugkomt”, vertelt Katja Agten (37) van Coffee Café Hasselt. “Het drankje waaide over uit Amerika, maar wij verkopen het ondertussen ook al een jaar of zeven.”

Quote Mijn klanten kijken er elk jaar naar uit om Pumpkin Spice Latte terug op de kaart te zien verschij­nen. Katja Agten, Coffee Café Hasselt

“Zodra de Pumpkin Spice-siroop (die gebruikt wordt om zoete koffies hun smaakje te geven, red.) bij ons beschikbaar werd, hebben we het op de kaart gezet. Ik vermoed dat wij een van de eersten waren, want het drankje was toen nog lang niet zo populair in België als nu. Inmiddels vind je Pumpkin Spice Latte op zowat elke menukaart van zaken met zoete koffies met smaakjes, zoals wij.”

Zachter dan speculaas

Het officiële recept van Starbucks bevat suiker, kruidnagel, kaneel, gember, nootmuskaat en pompoenpuree. En gestoomde melk en espresso, uiteraard. Een caloriebommetje, maar dus ook een combinatie die miljoenen harten veroverde. Intussen interpreteert elke zaak het drankje op zijn eigen manier. “Bij ons heeft Pumpkin Spice Latte eigenlijk niks met pompoen te maken. Het bevat wel de kruiden die je in een pumpkin pie vindt. Vergelijk het met onze speculaaskruiden, die nu ook in Amerika populairder aan het worden zijn, maar dan iets zachter. De hoofdtoon is vanille, gecombineerd met gember, nootmuskaat en kaneel.”

Quote Zodra september aanbreekt, willen mensen weer Pumpkin Spice Lattes drinken. Zelfs op warme dagen. Iedereen zit al in de herfstmood. Katja Agten, Coffee Café Hasselt

“Bij mijn klanten is het drankje inmiddels goed ingeburgerd”, vervolgt Katja. “Ze kennen het, en kijken er elk jaar naar uit om het opnieuw op de kaart te zien verschijnen.” Het feit dat de PSL slechts gedurende een bepaalde periode verkrijgbaar, maakt het drankje extra populair. “Als het standaard op de kaart zou staan, zou het volgens mij niet zo'n hype zijn. Zodra september aanbreekt, willen mensen weer Pumpkin Spice Lattes drinken. Zelfs op warme dagen. Iedereen zit al in de herfstmood.”

“Eigenlijk doet alles dat kruidig is of een notige ondertoon bevat het goed deze tijd van het jaar. “Met dit weer willen mensen hartverwarmende drankjes. Als zaak moet je natuurlijk inspelen op de seizoenen. Binnenkort lanceren we opnieuw onze halloweenspecials, die meer gekarameliseerde noten en chocolade bevatten.”

Herfstgekken

Ook op Twitter schreeuwen mensen hun liefde voor PSL van de daken. “Pumpkin Spice Lattes hebben helende krachten”, schrijft iemand. “Ze zijn écht de hype waard.” “Oké, de herfst komt eraan dus ik heb een lief nodig om mee te knuffelen. Inclusief Pumpkin Spice Lattes, boswandelingen en ovenschotels", aldus iemand anders.

Het is nu eenmaal een feit dat veel mensen gek zijn op deze tijd van het jaar en de gezelligheid die errond hangt. Om daarop in te spelen voegde Starbucks sinds dit jaar zelfs een nieuwe herfstsmaak toe, Apple Crisp Oatmilk Macchiato. Al betwijfelen we of die zal kunnen tippen aan de populariteit van de PSL.

