Bohemian vakantievibes in eigen tuin? Zo lukt het!

In het VTM-programma ‘Goed Geplant’ nemen tuinaannemers Eef Coolen en Niel Sannen het elke week tegen elkaar op om een tuin te ontwerpen die aansluit bij de dromen en het budget van de deelnemers, maar die ook stevig gekruid is met hun eigen huisstijl. Het winnende ontwerp – gekozen door de tuineigenaars – wordt vervolgens ook effectief uitgevoerd door de winnaar, mét hulp van de verliezer. Deze week tekende Eef het winnende ontwerp voor Annelies en Sven uit Korbeek-Dijle.

Annelies en Sven vormen samen met hun drie jonge kinderen een nieuw samengesteld gezin. Dat kan met momenten behoorlijk intens zijn, een gezellige buitenruimte waar iedereen van kan genieten stond dan ook hoog op het verlanglijstje. Daarnaast wilde het gezin de tuin wat meer afsluiten van de omgeving. De inspiratiebron voor hun droomtuin? Die vonden ze in de gezellige, relaxte ambiance van een echt Brussels terras, gecombineerd met een boho vakantiesfeer, zoals ze die van hun verre reizen kennen.

Een kolfje naar de hand van tuinaannemer Eef, die vol enthousiasme aan het ontwerpen sloeg. Eef: “Deze opdracht was me echt op het lijf geschreven. De tuin is niet heel groot, maar er moest toch van alles in te beleven zijn, waardoor ik heel erg in detail kon gaan bij het ontwerpen. Ik vind het bovendien heel fijn om de sfeer van de tuin te koppelen aan de persoonlijkheid van de tuineigenaars, en dat kon hier volop. En dat privacyprobleem? Dat was ook snel opgelost!”

Mooi afgesloten

Annelies en Sven wilden buiten graag wat meer privacy. “De tuin ligt pal naast de kerk en het kerkhof. Omdat er weinig afscherming was, had het gezin altijd zicht op kerkgangers en bezoekers en vice versa.” Gelukkig had Eef ook daar een oplossing voor: één die niet alleen heel functioneel is, maar ook voor extra sfeer zorgt in de tuin. “Ik koos voor een stevige haag in niet-woekerende bamboe, gecombineerd met muren van cortenstaal. Door beplanting af te wisselen met een vast materiaal wordt de afscheiding immers een pak interessanter om naar te kijken. Bovendien brengt een hoogwaardig materiaal zoals cortenstaal, met zijn prachtige oranjebruine kleur, ook nog een esthetische meerwaarde met zich mee. Zo wordt een praktisch element ook een subtiel onderdeel van de algemene sfeer. “

Volledig scherm De tuin van Annelies en Sven voor ‘Goed Geplant’ © De Chinezen

Puur persoonlijk

Voor de uitgesproken persoonlijke stijl die de tuin zou gaan uitstralen, moest Eef alvast niet ver op zoek naar inspiratie. “Meteen bij het eerste bezoek was me al opgevallen hoe mooi en sfeervol het interieur van Annelies en Sven is. Annelies heeft duidelijk veel gevoel voor het combineren van kleuren en materialen waardoor hun woonstijl niet alleen heel aangenaam, maar vooral ook heel persoonlijk aanvoelt. Diezelfde uitstraling wilde ik ook naar hun tuin vertalen.” Verschillende kleuren en materialen buiten, zoals het warme oranje van de tuinmuren in cortenstaal of de vrolijk gekleurde mozaïektegels, verwijzen bewust naar elementen in het interieur.

Beleving à volonté

Overal waar je kijkt in de tuin valt wel iets te zien of te beleven. “En dat is ook echt een bewuste keuze. Je wordt hier ondergedompeld in de gezellige intieme sfeer van een Brussels terras, waar het voelt alsof het elke dag vakantie is. In plaats van één groot zitgedeelte creëerde ik daarom bijvoorbeeld verschillende kleinere terrasjes, los van elkaar, waardoor het nonchalante cafégevoel nog versterkt wordt.” Eén van de blikvangers is de grote overkapping in zwartgelakt staal met een open lattenwerk als dak waaronder een uitnodigende bartafel staat. Maar ook het zwembad van staal, dat wordt afgeschermd door een schutting van bamboe, draagt zeker bij aan de ontspannen vibe in de tuin. “Dit is een typische tuin waarbij er relatief veel verharding is ten opzichte van het groen. Ook potten en decoratieve elementen bepalen grotendeels de sfeer. Maar omdat er goed over de basisstructuur en de algemene belijning is nagedacht, oogt het geheel toch niet te druk of overdadig.”

Volledig scherm De tuin van Annelies en Sven na ‘Goed Geplant’ © De Chinezen

