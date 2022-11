BINNENKIJKER. Dit huis lijkt op een historisch kasteel, maar is een nieuwbouw. “Alles zelf gedaan”

Twaalf jaar al bouwen antiquair Brenda Thijssen en haar man Kurt eigenhandig aan hun riante woning met kasteelallures. Riant is geen overdrijving met drie verdiepingen van elk 250 vierkante meter. De authentieke materialen en antieke – maar geen klassieke meubelszorgen vooral voor een bijzondere uitstraling. Al zit ‘t hem ook in de details. “Deze decoratieve paneeltjes van een rommelmarkt in Frankrijk brachten me op het idee om het bad in een nis te plaatsen.”

De voordeur van Brenda en Kurt hun huis ligt heel wat meters hoger dan de straat. “Het is gebouwd boven op een duin die beschermd is, want ze dateert uit de laatste ijstijd toen de zee tot hier in de Kempen kwam”, vertelt Brenda. De woning lijkt ook al een hele geschiedenis te hebben, maar schijn bedriegt. “Door de antieke materialen die we gebruikten, ziet ze er misschien uit als een oud Frans kasteel, maar het is een nieuwbouw.”

Die heeft wel wat weg van een chateau, door de drie verdiepingen van elk 250 vierkante meter. Met zulke riante afmetingen begrijpen we dat het koppel doe-het-zelvers na twaalf jaar nog niet helemaal rond is.

“Op de pleisterwerken na is er geen aannemer aan te pas gekomen. We doen alles zelf in onze vrije tijd, en dat vraagt geduld. We kozen ook niet de gemakkelijke weg door ambachtelijke technieken te gebruiken. Zo maakte ik gaatjes in de meer dan 20.000 leitjes die we daarna op het dak nagelden. We waren er maanden zoet mee, net zoals de Planckaerts in hun kasteel”, lacht Brenda.

Historische planken

Dat is niet de enige link met de bekendste familie van Vlaanderen, want met hun parketbedrijf leverden Eddy en co het hout voor de meeste vloeren in huis. “Het waren heel mooie, historische planken die we verwerkten. Die hebben zoveel meer uitstraling dan nieuwe. Samen met de travertintegels, de arduinen dorpels en alle andere gerecupereerde materialen geven ze het interieur een ziel.”

Quote Bij ons zitten we zelden in de eetkamer, omdat het veel leuker is om allemaal samen te zijn. Dat kan in de keuken, waar het extra gezellig is door de haard. Brenda

Bij de inrichting en aankleding trok Brenda die lijn door. “Ik verzamel al decennia antiek en dat komt in deze setting perfect tot zijn recht. Maar het zou evengoed in een moderne villa passen, omdat het meubels met een sobere vormgeving zijn die warme kleuren hebben. Met een open indeling voelt ons huis ook hedendaags aan.”

Wabi-sabi

De klassieke stukken met overdreven versieringen en tierelantijntjes zijn minder Brenda’s ding. “We hebben wel meubels aangepast, want in de 19de eeuw waren er amper salontafels. De eettafels waren toen ook minder hoog, omdat de mensen kleiner waren.”

“Soms maakten we een volledig nieuw item, samengesteld uit originele onderdelen uit de 18de en 19de eeuw met een wabi-sabitoets (vrij ver­taald de filosofie dat dingen niet perfect hoeven te zijn, red.). Ze kregen zoveel bijval dat we ze ook begonnen te verkopen in mijn antiekwinkel die ik van hieruit run. Ons atelier ligt op de plek waar oorspronkelijk een binnenzwembad was.”

Vanuit de Kempen vinden ze daarna hun weg naar huizen over de hele wereld. “Ik heb al projecten in New York en zelfs Alaska gehad. Alles begon toen een Amerikaan mij ontdekte op Instagram. Dat ons werk overal geapprecieerd wordt, schenkt mij veel voldoening.”

De zoete inval

De keuken is het hart van het huis. “Bij ons zitten we zelden in de eetkamer, omdat het veel leuker is om allemaal samen te zijn. Dat kan in de keuken, waar het extra gezellig is door de haard. Ik kook graag en wilde eerst een klassiek fornuis, maar toen ik het prijskaartje zag, heb ik zelf een meubel getekend waarin de kookplaat geïntegreerd is.” Centraal staat een groot eiland met een aanrecht uit Spaans marmer. De serveerschalen komen uit Vietnam, de vijzels uit een Franse apotheek.

Tijd voor verandering

“Bij de inrichting van een ruimte vertrek ik vaak van een voorwerp. Hier waren dat de decoratieve paneeltjes van een rommelmarkt in Frankrijk. Ze brachten me op het idee om het bad in een nis te plaatsen. Door het bad zo in te kapselen, voelt het erg geborgen en knus aan. Ik vind de vloer in carraramarmer nog altijd mooi, maar misschien iets te klassiek. Het kriebelt dan ook om wat veranderingen aan te brengen. Met verf kan dat relatief eenvoudig om toch al een aanzienlijk verschil te merken.”

Betaalbare deco

“De zithoek is de ruimte met de meest klassieke en landelijke look. De afwisselende motieven van de parketvloer vroegen engelengeduld tijdens het leggen. Op de schouw staan snuiten van zaagvissen. Op de salontafel van oude kaasplanken merken we een lokeend die vroeger gebruikt werd tijdens de jacht en een 19de-eeuwse marmeren schaal. Sommige marmeren schalen en potten uit aardewerk kan je al voor 100 à 200 euro kopen.”

Quote Ik vind dat antiek en design een plaats naast elkaar kunnen hebben. Brenda

Antiek en design

Brenda houdt niet van hokjes. “Tijdens mijn opleiding leek het alsof alleen de moderne stijl bestond. We mochten voor niets anders openstaan. Maar ik schuimde toen al rommelmarkten af. Ik vond dat antiek en design een plaats naast elkaar kunnen hebben, en dat toon ik hier. In de eetkamer zie je een eeuwenoude Chinese stoel waarin de edelen zaten, maar evengoed een Frans wijnproeverstafeltje, vintage stoelen uit de jaren vijftig en ontwerpen van Eames. De gelijklopende kleurenpaletten en vormen zijn de lijm die alles samenhoudt en doet passen.”

Shop de stijl

1. Betaalbare luxe

Een kroonluchter hoeft niet altijd in een klassiek interieur te hangen. Net zoals hij niet altijd uit Venetiaans glas hoeft te bestaan. Dit exemplaar van acrylglas van 61 bij 47 centimeter (zonder draad) oogt net zo luxueus en is een stuk goedkoper.

279 euro - vtwonen.be



2. Houten visje

Ornamenten worden vaak op schouwen gebruikt. Brenda heeft er een van een zwaardvistand, maar ook deze houten sculptuur (50 cm), gemaakt van restjes teakhout, zou er niet misstaan.

79,95 euro - bol.com

3. Net echt

Niet iedereen houdt van de patine die marmer na verloop van tijd krijgt. In dat geval is een vlekvrij aanrecht met een marmerlook een prima alternatief.

55 euro - ikea.be

Wie is Brenda? Volledig scherm © Maarten De Bouw • Brenda Thijssen (48) is interieurarchitecte van opleiding. In 2018 opende ze De Nille Antiques, een antiekzaak die ook meubels restaureert en verwerkt tot nieuwe.

• Ze is gehuwd met Kurt Das (53). Samen hebben ze een zoon Victor (19), die voor tandarts studeert.

• Het gezin woont met hun dobermann Verde in een riant huis in Nijlen dat op afspraak te bezoeken is. Alles in het interieur is te koop.

