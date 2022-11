BINNENKIJKER. Achter een karakterloze gevel schuilt deze prachtige loft: “Ik kocht het puur op basis van foto’s”

Honkvast kan je journalist Jelle Brans (41) niet noemen: sinds hij zijn eerste flat kocht, verhuist hij gemiddeld om de drie jaar. Al valt het maar moeilijk te geloven dat ook dit schitterende loftappartement geen eindbestemming zal zijn. Een rondleiding in een voormalig pakhuis, midden in de stad Antwerpen. “Het is een luxe om met het raam open te kunnen slapen in de stad.”

Een avonturier is Jelle niet. Hij werkt al twintig jaar voor hetzelfde bedrijf en woont al langer in Antwerpen. Alleen als het op huizen aankomt, is hij niet bang om een stap in het onbekende te zetten. “Ik ben daar nogal impulsief in, ja. Ik raak bijna de tel kwijt, maar dit moet zowat mijn zesde eigendom zijn”, lacht hij. “Van iets wat nauwelijks meer voorstelde dan een studio tot een herenhuis waarvan we kamers op Airbnb konden ­verhuren.”

Volledig scherm Niets doet vermoeden dat er achter de wat karakterloze gevel, met vooraan een Portugese bakkerij, zo’n charmant appartement schuilgaat. © Maarten De Bouw

Eigenlijk is het een beetje de schuld van een goede vriend die in het wereldje zit. Telkens als hij een over-the-topwoning spot, licht hij Jelle in. “Ik kan daar dan moeilijk aan weerstaan. Dit appartement kocht ik zelfs zonder het te bezoeken, puur op basis van foto’s en van het enthousiasme van die vriend. Ik deed een mooi bod boven de vraagprijs, omdat ik wist dat het een uitzonderlijk huis was, en de volgende dag werd het al aanvaard.”

Groene oase

Logisch dat Jelle geen seconde twijfelde toen hij deze loft zag. Verscholen achteraan een oud pakhuis is het hier een oase van rust, ver weg van de drukte op en rond het Sint-Jansplein in het noorden van Antwerpen. Een groene oase zelfs, want de veranda en twee ruime terrassen worden omarmd door een prachtige stadstuin, waarin een druivelaar en vijgenboom gedijen alsof ze in Zuid-Frankrijk staan.

Volledig scherm De veranda. © Maarten De Bouw

Het appartement heeft al evenveel uitstraling, met kasseien en kleiklinkers op de vloer, een glazen plaat die zicht biedt op de gemetselde booggewelven van de kelder, robuuste steunpilaren, houten plafonds … “Het is schitterend dat er in die stoere setting zonder al te veel aanpassingen indertijd een huis is gemaakt. Dat gebeurde wellicht in de jaren zeventig, aan de stijl van de haard en de scheidingsmuur met de keuken te zien. Sommigen vinden dat metselwerk verschrikkelijk, en een schoonheidsprijs zal het nooit winnen, maar ik hou er wel van.”

Quote Ik verhuis nooit veel meubels en decoratie mee, ik ga telkens op zoek naar de juiste spullen. Jelle Brans

“Je moet van een huis niet meer maken dan het is. Het is vooral belangrijk wat je er zelf mee doet, want elke plek vraagt zijn eigen interieur. Ik verhuis nooit veel meubels en decoratie mee, ik ga telkens op zoek naar de juiste spullen. Ik heb een paar vaste adresjes, zoals The Vintage Market en de Instashop Joli ­Bazaar, Wimtage en Boom the Room. Ik heb daar geen groot budget voor nodig, omdat ik mijn oude spullen verkoop. Door die aanpak maak ik telkens weer een thuis voor mijn partner en mij. Alleen al het idee dat ik me mag uitleven bij de inrichting doet me zin krijgen om ergens anders weer opnieuw te beginnen.”

Een vleugje Vervoordt

Volledig scherm © Maarten De Bouw

Toegegeven, de afwerking bij Axel Vervoordt is verfijnder en de materialen zijn een stuk duurder, maar de keuken met ruwe planken, de donkere kleuren en de afgesleten klinkers op de vloer hebben wat weg van een ontwerp van de beroemde interieurarchitect. De keuken bestaat uit drie delen: een smal eiland met erachter het valluik naar de kelder, een zone om te koken en een element tegen het raam met een antieke, witte wasbak erin verwerkt. Het zicht op de tuin doet je zelfs zin krijgen om af te ­wassen, eerder dan alles in de vaat te steken.

Zorgeloos

Volledig scherm © Maarten De Bouw

“Of ik de leefruimte niet te donker vind? Helemaal niet. Het liefste wat ik doe, is sfeerlichten aansteken om het gezellig te maken.” Jelle koos voor knappe ontwerpen van onder andere Vitra en Verner Panton. “De lamp naast de haard heb ik al het langste van allemaal. Waar ik opgroeide, hadden we er ook zo een. Het was een waardevol stuk en ze had een centrale plaats in huis. Maar in de loop der jaren raakte ze zoek. Doodzonde. Later kon ik er voor weinig geld een kopen bij ­Fabriek 9000, omdat er een barst in zat. Ze doet me denken aan mijn zorgeloze kinderjaren.”

Stadsjungle

Volledig scherm © Maarten De Bouw

De gaten- en bananenplant kleden de veranda aan. Met het weelderige groen van de tuin erbij lijkt het hier zelfs een kleine stadsjungle. De tafel is van Kave Home, de lamp van Zara Home en de stoelen zijn van Galvanitas. Omdat de zon niet de hele dag binnenschijnt, is het hier zelfs in de zomer draaglijk. Een radiator zorgt ervoor dat het ook in de winter aangenaam is. Zowel links als rechts van de veranda is een terras aangelegd.

Op vakantie

Volledig scherm © Maarten De Bouw

“Het is een luxe om met het raam open te kunnen slapen in de stad. De eerste keren dat we hier in de zomer van 2020 wakker werden, waanden we ons op vakantie in de Provence toen we door het raam keken. Dat gevoel heb ik nog altijd een beetje.”

De secretaire is een familiestuk van Bram. “Het is een geluk dat de slaapkamer zo groot is, want tijdens de coronapandemie was dit zijn werkplek en zat ik in de veranda of living.” Aan de andere kant van de slaapkamer bevindt zich de open badkamer, en aansluitend op de keuken is er nog een tweede, met een douche.

Wie is Jelle? Volledig scherm Jelle met zijn hond Chaser. © Maarten De Bouw • Jelle Brans (41) werkt als journalist bij DPG Media en woont samen met zijn partner Bram Christiaens (30), projectmanager bij Oatly.

• Het koppel woont in de Portugese wijk in Antwerpen, vlak bij het Sint-Jansplein, met hun hond Chaser.

• Hun loftappartement maakte vroeger deel uit van een pakhuis. Het heeft een bewoonbare oppervlakte van zo’n 140 m².

