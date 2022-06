Binnenkijken in een jaren 30 appartement: “Ik moest mijn vriend overtuigen van de roze slaapkamer”

Zeven hoog in het appartement van Renée voelt het een beetje aan alsof je in de zevende hemel vertoeft. Een onwaarschijnlijke view, in een authentiek jarendertigkader en met een interieur uit de boekjes. “Onze keuken schilderden we kanariegeel met behulp van onze vrienden, maar het miste een wowfactor dus ik stak alles in het roze. De volgende keer dat ze op bezoek kwamen, moest ik alles opbiechten.”

Hoe mooi kan je wonen in de stad? We vragen het ons af als we voor de art-decogevel van het appartements­gebouw staan, in een door het autoverkeer vergeten zijstraat van de Belgiëlei. Dat gevoel krijgen we nog meer in de authentieke inkomhal en de lift. Het is zo’n model uit overgrootmoeders tijd, met houten harmonicadeurtjes waar je kan doorkijken en die je toelaten om een glimp van elke verdieping op te vangen.

“Zo’n lift stond altijd op mijn bucketlist. Een ritje duurt een volle minuut, dus las ik er altijd een meditatie­momentje in. Je kan er ook moeilijk iets anders doen, en dat is heerlijk in een wereld waar alles met een rotvaart passeert”, vertelt Renée, terwijl ze ons via een lange gang, met links de slaapkamer en rechts de keuken en ernaast de badkamer, meeneemt naar de leefruimte.

(Lees verder onder het kaderstuk.)

Wie is Renée? Volledig scherm © Stefanie Faveere • Renée Devriese (31) is coördinator van nina.be. Haar vriend Stefaan (30) is salesmanager bij LeasePlan.

• Het koppel woont in Antwerpen op de zevende verdieping van een gebouw dat bijna honderd jaar geleden werd gebouwd, samen met pluizige én vooral knorrige kater Lou.

• Met een bewoonbare oppervlakte van zowat 90 m² is het opvallend ruim, en dan vooral de woonkamer, omdat er maar één slaapkamer is.

Daar ontdekken we het meest bijzondere aan het appartement, want aan weerszijden geniet je van een open zicht. Aan de straatkant zie je zowel het Groen Kwartier als de kathedraal en achteraan kijk je uit op de bomen van een reeks stadstuintjes. “Daar zat vroeger alleen een hoog en smal raam. Toen ik erdoor piepte en het groen zag, wist ik meteen dat er een groot raam moest komen. Als de zon ’s middags schijnt, gooien we het open en dan lijkt onze zithoek één groot terras.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Stefanie Faveere

De ingreep in de achtergevel was de enige echte verbouwing die het koppel uitvoerde, want Renée en Stefaan wilden het oorspronkelijke karakter zoveel mogelijk bewaren. “We hadden het geluk dat er in al die jaren geen enkele van de weinige eigenaars grondig had gerenoveerd. Alleen de badkamer was al vernieuwd en die is dan ook lang niet zo charmant als de andere ruimtes waar de deuren, het visgraatparket, de tegels en omlijstingen nog allemaal origineel zijn.”

In dat kader richtte Renée een smaakvol interieur in waarbij ze geen trends of regeltjes, maar vooral haar eigen smaak volgde. “En ook een beetje het advies van mijn mama. Mooie interieurs en kringwinkels zijn haar passie en die gaf ze al vroeg aan mij door. Ik nam vooral mijn tijd om de juiste spullen te zoeken en vond veel in vintagewinkels en op tweedehandssites. Het is leuk dat ze, net als het gebouw, al een bepaalde geschiedenis hebben. Met alle verhalen die erachter schuilen, kan je wellicht een boek vullen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Om de grote muur wat te breken, stelde Renée een wandsysteem samen. “Ik krijg veel vragen van welk designmerk het is, maar ik kocht het bij IKEA.” Souvenirs, foto’s, decoratie en cadeautjes kregen er een plaatsje, maar het staat niet te vol. De zetel is uit de UMIX-collectie van Leen Bakker.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Jeugdsentiment

De eetkamer is een plaatje met een mix van zachte strandzandtinten en originele meubels en accessoires. De travertintafel kocht Renée voor een prikje, de lampen bracht ze mee na een fabrieks­bezoek tijdens een vakantie in Italië en het dressoir komt van bij Maisons du Monde. Erop staat een decoratief Japans vouwpaneel. “Mijn oma had er ook zo een en als kind was ik er erg door gefascineerd. Ik kocht dit online van een Nederlander wiens mama in Brussel woonde. Hij zou het tijdens het passeren weleens binnensteken, maar toen gingen we in lockdown en moest ik eindeloos wachten. Het maakte de blijdschap er achteraf alleen maar groter om.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Ligbank van bij de boer

Renée zit op de ligbank die het koppel ophaalde bij een boer in Nederland. Die paste maar net in de auto. Dankzij kater Lou moet ze binnenkort wel opnieuw gestoffeerd worden. De spiegel op de schouw – met marmer dat gerecupereerd zou zijn van de wereldtentoonstelling in de stad – heeft Renée al van toen ze nog op kot zat. De compositie met ronde lampen van rijstpapier was een projectje om tijdens corona de tijd te doden.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Kanariegele keuken (of toch niet)

“Met de hulp van vrienden schuurden we de kasten en schilderden we ze in het kanariegeel. Het was een heel karwei, maar het resultaat miste een wowfactor. Ik stak daarom alles in het roze en dat paste veel beter. De volgende keer dat onze vrienden op bezoek kwamen, moest ik alles opbiechten, maar gelukkig konden ze erom lachen.” De kast, tegeltjes en het aanrecht zijn allemaal origineel. Het fornuis is een tweedehandsexemplaar dat amper 70 euro kostte.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Woonportret Renée Nina 636 © Stefanie Faveere

100 procent man

Stefaan noemt hun roze slaapkamer een poederdoos. “Het kostte wat moeite om hem te overtuigen om voor deze kleur te kiezen, maar nu vindt hij dat het roze juist zijn mannelijkheid bevestigt”, lacht Renée. “We slapen altijd met het raam open. Het is hier precies een eiland van rust. En als we van het bruisende stadsleven willen genieten, hoeven we maar de deur uit. Dat is zalig.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Shop de stijl

Stevig stoeltje

Aan het door Stefaan gemaakte eettoogje staan twee oude krukjes in Thonet-stijl. Kies je liever voor nieuw? Dan is deze Doriane in bleke eik zeker het overwegen waard. De stoffen zitting is net iets steviger dan de gevlochten uitvoering. De stoel is er ook in zwarte olm.

Kijkstuk

Boven het bed hangt een hele reeks oude tekeningen van rozen. Jeroen Lemaître heeft er in zijn (online) winkel ook heel leuke, zoals deze met tropische bloemen (50 x 70 cm). Als je ze beu bent, kun je ze nog gebruiken als inpakpapier.

Keramiek, c’est chic

Keramiek blijft een prachtig materiaal om je interieur mee aan te kleden. Op zichzelf staand, maar ook als onderdeel van iets anders. Zo ontwierp Doris voor HKliving een collectie lampenvoeten in keramiek. Knap werk van onze noorderburen!

Volledig scherm © RV

1. Stoel van Kave Home, 254 euro - kavehome.com

2. Tekeningen van Animaux Spéciaux, 9,95 euro -animauxspeciaux.be

3. Lampenvoet van Living and Company, 197,10 euro (zonder kap) - livingandcompany.com

Toon ons jouw bijzondere huis Heb je een bijzonder huis en wil je graag het verhaal erachter vertellen? NINA zoekt lezeressen met een uitgesproken interieur: een woonkamer met alleen ­tweedehandsmeubels, een roze badkamer … Stuur enkele foto’s naar woonjournalist bjorn.cocquyt@dpgmedia.be en vermeld je naam, adres en telefoonnummer. ­Misschien komen we langs.

Lees ook :