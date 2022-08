Belgische begrafenisonderneemster (29) haalt miljoenen views: "Ik ben er zeker van dat er iéts is na de dood"

“Ik wilde altijd al begrafenisonderneemster worden, maar ik kende niemand die het deed”, vertelt Chelsea, die meteen instemde met een interview, aan de telefoon. “Ik had geen familie die in de business zat, en ik dacht altijd dat dat de enige manier was om in het vak te stappen. Het is een beroep waar nooit echt over gepraat wordt, en toch heeft het mij altijd gefascineerd. Waarom precies? Dat weet ik eigenlijk echt niet. (lacht) Ik hou ervan om mensen te helpen, misschien heeft dat ermee te maken?”

Van schoonheidsspecialiste naar begrafenisonderneemster

Toen Chelsea er tijdens de lockdown achter kwam dat er wel degelijk een opleiding bestaat om begrafenisondernemer te worden, heeft ze zich meteen ingeschreven. Voordien was ze schoonheidsspecialiste, maar met haar stage erbij gerekend, is Chelsea inmiddels al twee jaar aan het werk als begrafenisonderneemster.

Op de vraag of de job is zoals ze verwacht had, antwoordt ze: ja en nee. “In het begin was ik vooral geïnteresseerd in het afleggen (de laatste verzorging, red.): de make-up en het haar verzorgen van de overledenen, hen aankleden. Maar tijdens mijn opleiding kwam ik erachter dat ik het ook heel fijn vind om contact te hebben met de familie, om hen zowel bij de begrafenis als bij het rouwen te helpen. Ik probeer zo goed als ik kan hun pijn te verzachten en hen te helpen bij het laatste afscheid.”

Veel mensen vinden wat Chelsea doet voor de kost luguber. “Dat is normaal, het is nu eenmaal een morbide beroep. Ik werk met de doden. Maar los van de vooroordelen die mensen hebben, is het een job als een ander. Ikzelf vind het niet zo luguber.”

Quote Veel mensen vertellen mij dat ze ook altijd zo’n opleiding hadden willen volgen, maar dat ze niet wisten waar ze terechtkon­den. Met mijn profiel wil ik mensen informatie verschaf­fen indien ze hetzelfde willen doen als ik Chelsea

Ontploft op TikTok

Haar familie en vrienden reageerden zeer positief op haar nieuwe job. “Ze zeiden dat het echt iets voor mij was. (lacht) Maar omdat ze niet goed wisten wat het werk inhield, kreeg ik voortdurend vragen over wat ik dan precies deed. Daarom begon ik met het delen van video’s op Instagram, aanvankelijk puur voor mijn vrienden.”

Half juni postte Chelsea een eerste video op TikTok. “Vanaf dat moment is mijn profiel echt ontploft.” Sommige video’s van Chelsea zijn inmiddels miljoenen keer bekeken. “Volgens mij intrigeert het velen omdat het een beroep is waar nooit over gepraat wordt. Veel mensen vertelden mij trouwens dat ze ook altijd zo’n opleiding hadden willen volgen, maar dat ze, net zoals ik eerst, niet wisten waar ze terechtkonden. Met mijn profiel wil ik mensen informatie verschaffen indien ze hetzelfde willen doen als ik.”

Daarnaast wil Chelsea ook het stereotype doorbreken van begrafenisondernemers als lugubere of depressieve mensen. “Ik hoor heel vaak: ‘Jij bent zo gelukkig voor iemand die begrafenisonderneemster is’. En dan zeg ik: ‘Maar natuurlijk, ik hou van mijn leven!’ Het is niet omdat ik dit beroep uitoefen dat ik elke dag treurig ben.”

Haar video’s kunnen de rouw verzachten

Sommige mensen zijn geshockeerd door de video’s die Chelsea post. Dat begrijpt ze: “Ik ben zelf soms ook nog geshockeerd door wat ik zie. De dood blijft een moeilijk onderwerp. Logisch, want het is een onbekende wereld die angst inboezemt. We weten niet wat er nadien gebeurt. Dus er zullen altijd mensen zijn die geen fan zijn van wat ik doe. Dat is oké. En dan zijn er weer anderen die het juist heel interessant vinden, en die het positief vinden dat ik dit thema bespreekbaar maak. Mijn video’s kunnen ook de rouw verzachten van mensen die net iemand verloren hebben, omdat ze zo een beeld krijgen van wat er met hun dierbaren gebeurt voor ze begraven worden.”

Quote Het is te somber om te zeggen dat de dood gewoon een zwart gat is en dat we niet meer bestaan. Ik stel mij graag voor dat er nadien toch nog iets is Chelsea

“Ikzelf ben niet religieus, maar ik respecteer wat anderen geloven", vervolgt Chelsea. “Mijn werk heeft mijn idee over wat er na de dood gebeurt niet veranderd. Ik geniet nu alleen nog harder van het leven, van momenten met mijn vrienden en familie. Omdat ik mij er heel bewust van ben dat het ophoudt op een gegeven moment. Ik ben er zeker van dat er iéts is na de dood, dat moet wel, maar wat? Daar heb ik geen idee van. Het is te somber om te zeggen dat de dood gewoon een zwart gat is en dat we niet meer bestaan. Ik stel mij graag voor dat er nadien toch nog iets is.”

