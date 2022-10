An is professioneel Tinderfotografe: “De juiste foto’s kunnen iemand zoveel zelfvertrouwen geven bij het daten”

Wie Cupido een handje wil helpen, kan zijn kans wagen op datingsites. Duidelijke foto’s van jezelf zijn dan een must, wil je in de smaak vallen bij potentiële lovers. Maar veel mensen worstelen met het maken of kiezen van het juiste kiekje op hun profiel. “Ik kwam zo vaak wazige foto’s tegen. Dan dacht ik: jullie doen écht geen moeite”, vertelt An (49). Zij helpt vandaag mensen professioneel met hun datingprofiel. “Al zijn er iets meer mannen die mij contacteren.”

Toen An (49) vroeger zelf online datete, viel het haar op hoe vaak mensen slechte foto’s op hun profiel hadden. “Ik kwam vaak wazige foto’s tegen, of selfies die gewoon thuis genomen waren aan de voordeur. Dan dacht ik: jullie doen écht geen moeite. Vraag dan gewoon aan een vriend of vriendin om een foto van jou te nemen, zodat je er een beetje deftig op staat. Ook zag ik vaak groepsfoto’s waar je de persoon in kwestie niet eens herkende. Ik dacht: dat moet beter kunnen.”

Iets langer dan een jaar geleden besliste An dus om fotografe te worden in bijberoep: mensen aan betere foto’s helpen voor op hun datingprofiel, werd haar missie. “De eerste vrouw kwam via-via bij mij terecht. Dat was iemand van in de vijftig die wat schrik had voor online daten, want dat is niet evident op die leeftijd. Goede foto’s hebben, helpt dan wel. Ik hoorde nadien dat de kiekjes haar zelfvertrouwen hadden gegeven. En daardoor kreeg ze weer meer zin om te gaan daten.”

Meer mannen dan vrouwen vragen om hulp

“Als mensen contact met mij opnemen, stuur ik hen eerst een vragenlijst door, zodat ik hen beter kan leren kennen. Ik vraag: wat maakt jou enthousiast, wat zijn jouw hobby’s, waar word je vrolijk van, ... Die dingen probeer ik dan te integreren in de foto’s die ik van hen ga maken. Luistert iemand graag muziek, dan fotografeer ik hen met een koptelefoon. Houdt ie van culturele dingen, dan zorg ik voor een culturele setting.”

Op haar website, en wanneer ze klanten ontmoet, geeft An ook datingtips mee. “Ik denk dat mensen leren kennen voor velen nog altijd heel moeilijk is. Sommigen zijn heel teleurgesteld in het online daten. Teleurgesteld in het aantal matches, of ze weten niet hoe ze iemand moeten aanspreken. Gelukkig kan ik het proces van de foto’s toch voor velen al vergemakkelijken.”

Ondertussen heeft An mensen met uiteenlopende profielen geholpen. “Ik heb vijftigers gefotografeerd, maar evengoed twintigers. Daten is van alle leeftijden, daar is niet echt een lijn in te trekken. Al zijn er iets meer mannen die mij contacteren. (lacht) Ik vermoed dat vrouwen dat ook sneller aan een vriendin durven vragen.”

De kracht van een goede foto

An weet als de beste wat de kracht van een goede foto op je datingprofiel kan betekenen: ze leerde haar huidige partner zelf online kennen. “De eerste foto die ik van hem zag, deed wel iets. Ik heb die foto nog steeds. (lacht) Hij had aan een vriend gevraagd hem te fotograferen op een terrasje.” Meteen een schot in de roos. “Mijn vriend had daar een heel positieve, vriendelijke uitstraling. Zijn bio (beschrijvend tekstje over jezelf, red.) was ook belangrijk natuurlijk, maar de foto blijft toch het eerste wat je ziet.”

Tips voor geslaagde foto’s voor op je datingprofiel 1. Plaats niet één foto, maar een set. “Bij voorkeur een vier- of vijftal foto’s, zo kan je meteen een verhaal over jezelf vertellen. Op Instagram doen carrousels het beter dan een gewone post, en story’s doen het ook altijd goed. Mensen zien graag meerdere beelden van iemand, en vinden het leuk om te kunnen doorscrollen. Zo krijgen ze meteen een vollediger idee.” 2. Zorg voor een foto die toont wat je graag doet. “Kook je regelmatig, voeg dan een foto toe in de keuken. Kampeer je graag, kies dan een foto in de natuur. Als je iets toont over jezelf, trek je meteen mensen aan met dezelfde interesses.” 3. Je mag daar ook echt heel specifiek in zijn. “Zet op je datingprofiel niet gewoon 'ik ga graag eten’, maar bijvoorbeeld: 'ik kan echt genieten van pasta carbonara of Libanees eten’. Zo geef je mensen meteen iets om over te praten en wordt de drempel verlaagd om je aan te spreken. Hoe specifieker je bent, hoe beter. Dat geldt zowel voor de foto’s als je persoonlijke beschrijving.” Volledig scherm © ThinkStock 4. Vermijd groepsfoto’s of foto’s met anderen. “Ik weet dat mensen graag willen tonen dat ze vrienden hebben, maar groepsfoto’s leiden alleen maar de aandacht af van jezelf. Een uitzondering: als je een viervoeter hebt, plaats dan een foto met je huisdier. Dat soort foto’s doen het heel goed op datingprofielen.” 5. Vermijd onscherpe foto’s. “Je kan een fotograaf inhuren zoals ik, maar je kan ook een vriend of vriendin inschakelen.” 6. Zorg voor minstens één duidelijke foto van dichtbij. “Maar vermijd selfies. Dat toont ook dat je moeite doet voor het daten, en niet met om het even wat tevreden bent. Als je solliciteert, ga je toch ook geen selfie toevoegen?” 7. Zorg voor minstens één foto waar je volledig op staat. “Liefst zie je er op die foto gelukkig en relaxed uit.” 8. Update regelmatig je foto’s. “Zwier niet één keer je foto’s op, om ze voor eeuwig te laten staan. Om de paar maanden eens een nieuwe foto zetten, is altijd goed.” 9. Zorg voor kleur. “Nog een laatste tip, die misschien eerder persoonlijk is: ik wordt vrolijk van kleur, dus als je dat aan je foto kan toevoegen, is dat top. Ik weet dat veel mensen vooral donkerblauw of zwart dragen, maar je kan ook perfect een foto van jezelf in de natuur laten maken, zodat je toch wat kleur op de achtergrond hebt. Dat zorgt meteen voor een positief gevoel.”

Wil jij de hulp van An ook inschakelen? Surf dan naar www.atfirstclick.be

