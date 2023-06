AI maakte portretten van 4 BV’s: hoe ethisch is dat? “‘Wat is echt?’ wordt een heel pertinente vraag”

Zanger Milo Meskens (27) over zatte avonden, bedrog en decadente aankopen. “Mijn gitaar is 15.000 euro waard”

“Ik ben meermaals bedrogen.” Milo Meskens (27) zingt vaak over de liefde, en ja, dat is gebaseerd op zijn eigen leven. Speciaal voor onze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen laat de romantische ziel in zijn hart kijken. Hij vertelt over zijn eerste kus, zijn weinige echte vriendschappen en zijn dronken stoten. “Na een whisky of zeven heb ik een Antwerps alter ego: de Patrick.”