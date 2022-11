Adventskalenders worden alsmaar decadenter: deze 8 kosten je 129 tot wel 700 (!) euro

Morgen is het 1 december: aftellen naar Kerstmis kan nu dus écht beginnen. Wie niet kan wachten (op de cadeautjes), kan zichzelf (of een geliefde) al verwennen met een adventskalender. En dat kan een luxueuze affaire zijn tegenwoordig, want dee doosjes zijn steeds vaker níét met simpele chocolaatjes opgevuld. Dit zijn enkele van de prijzigste exemplaren op de markt.

1. Diptyque

Ze sieren de nachtkastjes en badkamers van menige influencer en worden niet zelden gebruikt als accessoire in Instagramwaardige kiekjes. Iedereen kent ondertussen de cultproducten van Diptyque en hun al even cultwaardige prijskaartje: 56 euro voor een geurkaars, dat is er niet naast. Maar als je je dan toch in de wondere wereld van het merk wil onderdompelen en wil begrijpen waarom iedereen er met plezier zo’n grote bedragen voor neertelt, dan is de kerstperiode het uitgerekende moment. Zo krijg je de kans om alle geuren te leren kennen. Verwacht onder de 25 items niet enkel kaarsen, maar ook parfums en huidverzorgingsproducten.

Prijs: 400 euro.

Volledig scherm © Diptyque

2. De Bijenkorf

Niks leuker dan een adventskalender met beauty-items. Op die manier kan je verschillende producten uittesten en ze eventueel later zelf aanschaffen. De box van De Bijenkorf bevat ook nog eens verschillende merken: van Paula’s Choice en ILIA tot Caudalie, Kiehl’s en Charlotte Tilbury.

Prijs: 129 euro.

Volledig scherm © De Bijenkorf

3. Swarovski

En ja, ook Swarovski springt mee op de kar van de adventskalenders, voor echte luxepoezen weliswaar. Tel de dagen af met 25 decoratieobjecten in kristal. Ze kunnen als versiering voor de kersttafel gebruikt worden of opgehangen worden in de boom — als je geen te wilde huisdieren (of kinderen) hebt.

Prijs: 700 euro.

Volledig scherm © Swarovski

4. Balmain

Iedereen kent Balmain, geliefd bij onder andere Kylie Jenner en Stromae. Maar wist je dat het Franse luxemerk ook een lijn heeft met producten voor je haar? De adventskalender van Balmain Hair Couture is in thema van de iconische notenkraker en bevat tien must-haves voor je lokken, van conditioner tot zeezoutspray. Inclusief items die bijdragen aan de kerstsfeer: een kaarsje of een versiering in de vorm van de notenkraker om in de kerstboom te hangen.

Prijs: 209 euro.

5. Rosefield

Juwelenmerk Rosefield brengt dit jaar voor het eerst een adventskalender uit en wij zijn verkocht. Eerst en vooral omdat de juwelen in de kalender personaliseerbaar zijn naar eigen smaak. Je mag kiezen tussen zilver of goud, drie bedels selecteren uit het zeer grote aanbod (letters, sterrenbeelden, geboortestenen) én je mag zelf een horloge uitkiezen van de website. De box bevat daarbovenop natuurlijk verschillende sieraden van het merk, maar da’s nog niet alles. Naast juwelen zitten er ook items in van Marie Stella Maris, StarSkin en Nails Inc.: drie luxueuze lifestyle- en beautymerken. De focus van de producten ligt op handverzorging.

Prijs: 249 euro (in plaats van 600).

6. Dior

Wat schreeuwt meer decadentie dan Dior? Precies. Toegegeven, het prijskaartje is niet mals, maar geen zorgen: je krijgt waar voor je geld. In de kalender, ontworpen door kunstenaar Pietro Ruffo, zitten 24 items van het luxelabel. En er is voldoende variatie: je krijgt verschillende parfums en eau de toilettes, huidverzorgingsproducten zoals serums, beauty stuff zoals lippenstiften en nagellak, verschillende geurkaarsen en zelfs een ster voor in je boom.

Prijs: 480 euro.

7. Neuhaus

Tijdens de feestdagen draait het om samen zijn, dat heeft Neuhaus goed begrepen. De Duitse chocolatier brengt dit jaar drie adventskalenders uit: een klassieke voor 30 euro, een pop-up exemplaar voor 59 euro (een bijzonder mooie toets voor je kerstinterieur) en een sharing adventskalender die in het teken staat van, je raadt het al, delen. Van pralines tot cornets, bonbons en amusettes: met maar liefst 78 verrukkelijke chocolaatjes is er genoeg voor iedereen. Als je je kan bedwingen om ze niet zelf op te eten natuurlijk.

Prijs: 135 euro.

8. Acqua Di Parma

Het Italiaanse lifestylemerk Acqua Di Parma pakt uit met een adventskalender waar zowel mannen als vrouwen warm van worden. Je wordt niet alleen verwend met de verschillende frisse geuren die we kennen van het merk, maar ook met luxueuze zeepjes, kaarsen en lotions. En eind december hoeft de fraaie verpakking niet in de vuilbak want leuke bonus: op de website geven ze enkele originele manieren mee om ’m te hergebruiken. Bijvoorbeeld door er pralines in te steken en aan de kersttafel bij de koffie te serveren.

Prijs: 450 euro.

Volledig scherm © Acqua Di Parma

