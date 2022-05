Achter de nietszeggende gevel schuilt het interieur met lef van keramiste Valérie. “Mijn budget was beperkt”

Keramiste Valérie toont lef in het gebruik van kleuren, materialen en in de invulling die ze aan bepaalde stukken geeft. Dat loont, want haar interieur is er zo misschien wel een uit de duizend, achter een gevel zoals er dertien in een dozijn zijn. “Je moet niet zomaar kopen om te kopen. Vaak komen dingen nog goed van pas, mits een kleine aanpassing.”

“Ik heb heel lang gezocht naar een geschikte plek als deze. Mijn budget was beperkt en dat hielp natuurlijk niet.” Maar corona bracht redding. Vlak voor de eerste lockdown inging, werd de markt wat nerveuzer. Eigenaars wisten niet of ze hun huis nog zouden kwijtraken en daarom daalden de prijzen. “Ik heb dan ook nog eens goed onderhandeld”, lacht Valérie.

(Lees verder onder de kader.)

Wie is Valérie? Volledig scherm Valpottery © Stefanie Faveere • Valérie Maenhout (30) kocht in Waregem een leegstaand pand dat ze opknapte en onderverdeelde in een woning en een showroom. • Met Val Pottery maakt ze ­allerlei creaties in keramisch aardewerk voor wat ze de gezelligste momenten in het leven noemt. Het gaat om servies, bestek, decoratie, vazen, kandelaars … Honderd procent met de hand gemaakt in haar eigen atelier en in Portugal. • Samen met Rebecca Van Loocke van Rebo Home richtte ze Kapsul Collection op. Ze verwerkt er keramiek in decostukken zoals lampen en tapijten. • valpottery.be en kapsulcollection.be

Je moet het Valérie nageven: lef heeft ze. Ook bij de inrichting van haar interieur, want de materialen- en kleurenkeuze die ze maakte, is niet alledaags. De muren zijn bepleisterd volgens een speciale techniek in grijsbeige en zachtbruine tinten die voor een warme basis zorgen.

“Ik hou van het ruwe kantje en het is ook heel onderhoudsvriendelijk. Net als de vloer. Wie op bezoek is, vraagt me weleens wanneer ik boven op de chapevloer tegels ga ­leggen, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Wat je ziet, is de eindafwerking. Alles in huis is zo goed als klaar, alleen de voorgevel moet nog aangepakt worden.”



(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Valérie Maenhout © Stefanie Faveere

Aan die straatkant heeft Valérie haar showroom. In de verlichte nissen van een op maat ontworpen meubel, dat met een beetje verbeelding uit een grot lijkt gehouwen, komen al haar keramieken creaties mooi tot hun recht. “Ook hier vergissen de mensen zich soms”, lacht ze.

“Dit is geen winkel waar je vrij binnen- en buitenstapt, maar eigenlijk mijn kantoor. De etalage is natuurlijk een goede manier om mij meer bekendheid te bezorgen. Op dat vlak kan ik me geen betere plek inbeelden dan hier in het stadscentrum.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Valpottery © Stefanie Faveere

Maar haar droombestemming om te wonen is dit niet. “Dit is wel een prima starterswoning. Hoe lang ik hier blijf, weet ik niet. Ik heb er sowieso voor gezorgd dat ik mijn showroom kan behouden als ik verhuis door een aparte ingang naar het huis te maken. Bij de inrichting heb ik er geen rekening mee gehouden dat dit niet m’n eindbestemming is. Ik wilde er vooral een gezellig nest van maken waarin ik me goed voel.”

Gepimpt tuinhuis

Volledig scherm Valpottery © Stefanie Faveere

Het oude tuinhuis achteraan het perceel toverde Valérie om tot een vergader-, maar ook ontspanningsruimte. “Het was niet meer dan een veredeld tuinhuis waar allerlei spullen in stonden, maar ik zag meteen dat je er zoveel meer mee kon doen. Ik installeerde een toog, schilderde alles in een tint die het midden houdt tussen ossenbloedrood en terracotta en werkte af met wat decoratie.”

“Het is ­ongelooflijk hoeveel plezier ik er al aan ­beleefd heb. Zowel professioneel als privé. Omdat het los staat van het huis en de setting anders is, voelt het alsof ik op een totaal andere plaats ben.” De tafel is een eigen creatie met een blad van – hoe kan het ook anders – keramiek.

Boekenwijsheid

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Door de benedenverdieping anders in te delen, had Valérie plots twee deuren waar ze niks mee was. In plaats van de openingen dicht te metselen en te bepleisteren, bedacht ze een originelere en ook een goedkopere oplossing door er nissen in te maken. “Ik zet er boeken, fotokaders en decoratie in. Omdat de boorden wat dieper dan de muur liggen, vullen ze de ruimte minder. Dat is wel belangrijk, want zo groot is het hier niet.” Boven de marmeren eettafel hangt de Screen, een tiendelige hanglamp van Market Set. Die speelt, met de combinatie van zwart staal en riet, perfect in op een van dé interieurtrends van het moment.

Operatie recuperatie

Volledig scherm © Stefanie Faveere

Op verschillende plaatsen in de woning staan meubels uit het ouderlijke huis van Valérie. “Je moet niet zomaar kopen om te kopen. Vaak komen dingen nog goed van pas, mits een kleine aanpassing. De zetel was niet honderd procent mijn ding, maar door hem opnieuw te stofferen staat hij hier erg mooi.”

De kussens zijn van Rebo Home, de salontafel komt van bij Wunderkammer in Gent, de stoel is van Zara Home en de lamp van AFC Collection in Brussel.

Keukenprinses

Volledig scherm © Stefanie Faveere

De keuken is een uniek ontwerp waarvan er geen tweede ­bestaat. “Ik kocht hem niet in een of andere keten, maar in de Kloosterstraat in Antwerpen. Het was de allereerste kast van de winkel van Princess in Antwerpen. Ze stond in mijn atelier en toen ik naar hier verhuisde, stelde een vriend voor om er mijn keuken van te maken. We hebben de kast wel wat onder handen genomen en plaatsten er rails en laden in, maar nu is het een praktische keuken waar ik enorm veel in kwijt kan.” De toestellenwand en het eiland passen erbij door de speciale pleistertechniek van ’T Nest.

SHOP DE STIJL

Volledig scherm © rr

1. Doorleefd

De oude kast en de bepleistering geven de keuken van Valérie een doorleefde look. Als je dat wat te bepalend vindt, kan je die ook met bepaalde accessoires creëren. Planken en schalen in verweerd hout zijn ideaal.

2. Het licht gezien

De rotanlamp boven de eettafel is een pronkstuk, maar neemt wel wat plaats in. Een origineel en kleiner alternatief is deze Luna. Raw Materials heeft er verschillende in haar gamma met een verrassende vorm.

219 euro - rawmaterials.eu

3. Handwerk

Met Kapsul Collection zette Valérie een bijzondere samenwerking op met ­Rebecca van Rebo Home. De keramiekervaring van de ene en de textielkennis van de andere smelten samen in een reeks originele en honderd procent handmade creaties, zoals deze lamp Kituu.

735 euro - tonko.be

Toon ons jouw bijzondere huis Heb je een bijzonder huis en wil je graag het verhaal erachter vertellen? NINA zoekt lezeressen met een uitgesproken interieur: een woonkamer met alleen ­tweedehandsmeubels, een roze badkamer … Stuur enkele foto’s naar woonjournalist bjorn.cocquyt@dpgmedia.be en vermeld je naam, adres en telefoonnummer. ­Misschien komen we langs.

Lees ook: