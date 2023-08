Absurd, maar zéker niet minder prijzig. Deze bizarre gadgets kan je kopen bij luxemerken zoals Dior en Fendi

Louis Vuitton, Versace, Dior en Fendi ken je als de crème de la crème van de mode-wereld. Voor hun kleding en tassen betaal je fors wat geld. Naast modestukken verkopen de designers ook hebbedingen voor je interieur, voor tijdens het sporten of voor in het zwembad. Wij zochten én vonden de meest buitensporige en nutteloze (?) designerstuks. Gemiddeld prijskaartje: 1.000 euro.

Wie de websites van luxemerken onder de loep neemt, botst naast peperdure handtassen en schoenen ook op een tabje ‘lifestyle’ of ‘art of living’. Van surfplanken, rietjes, valiezen en pennenzakken tot vorken en messen. Je vindt er zowat alles. Al die spullen hebben één ding gemeen: een stevig prijskaartje.

Een lesje yoga op de agenda? Echte luxepoezen kunnen daarvoor een matje van 800 euro van Dior gebruiken. Want ontspannen gaat nu eenmaal beter op een peperduur gadget.

Het Franse modehuis heeft nog wel meer gekke accessoires in haar arsenaal. Een sigarendoos van 1.900 euro, een simpele houten fotokader voor 990 euro, een dessertbord van 160 euro of een dienblad van 1.500 euro.

Bekijk hier de andere Dior-stukken.

Zin in een wolkje melk bij jouw koffie? Het merk Fendi verkoopt een kleine kan van 8 cm hoog uit porselein om melk in te serveren. Dat kost je 230 euro.

Niet zo fan van een high tea feestje en meer zin in een koffie onderweg, dan is de koffiebeker je beste vriend. Mensen die zweren bij Saint Laurent betalen 95 euro voor hun exemplaar.

Nog meer van Fendi: een opbergdoos gemaakt uit hout. Waarvoor ze dient, blijft een beetje een raadsel, maar op de website wordt de doos alvast omschreven als ‘klein en ovaal’. En voor dat mini-hebbeding betaal je maar liefst 1.850 euro.

Een zwembad is al best luxueus, maar nóg meer als je er in ploft met de Versace opblaasbare-poolring in barokprint. Maak de borst nat, want die kost 226 euro. Verder nog voor de sportievelingen heeft het huis ook gewichten om aan krachttraining te doen voor 410 euro.

Een mooie sprei uit zijde en wol, die scoor je bij Dolce & Gabbana. Ze baseerden zich voor dit ontwerp op Sicilië en gebruiken daarom felle kleuren. In stijl op de bank dus, maar wel voor 2.250 euro.

Wie fancy wil dammen, kan daarvoor beroep doen op Brunello Cucinelli, een Italiaans luxemerk. Zij verkopen een bescheiden houten bord voor - de minder bescheiden prijs van - 990 euro.

Het merk Gucci heeft een hele collectie aan de viervoeter gewijd. Een halsbandje voor 310 dollar, een jasje voor 930 euro, een ‘kakzakje’ voor 460 dollar. En de kers op de taart: een eetbak voor 1.750 dollar of zo'n 1500 euro. Weetje: je kunt de spulletjes voor nog meer geld laten personaliseren met initialen of een naam.

Op de website van Louis Vuitton kun je snuisteren tussen leuke gadgets. Van een zakje met rietjes om cocktails mee te nippen, pingpong paletjes of een hoes voor je tennisraket tot pennenzakken. Prijzen geven ze niet weg, maar wie online even zoekt op websites die de spullen veilen, ontdekt dat het zakje met rietjes voor meer dan 1.000 dollar te koop staat.

De winnaar van gekke en dure spullen lijkt toch wel Dior. Vooral sportliefhebbers vinden er hun gading. Een tijdje terug verkocht het Franse merk een fitnessbal voor meer dan duizend euro.

Nu vind je in hun assortiment een hele fitness-set voor 6.100 euro. Wie mooi wil zijn, moet (financieel) lijden.

Een rieten dienblad voor koffie of om de aperitiefhapjes klassevol op te presenteren. Je zou het op het eerste zicht niet zeggen, maar het is best een speciaal exemplaar: van Hermès, en voor 1.900 euro is hij van jou. Ja, dat lees je goed.

Ook sleutelhangers zijn populair bij de luxemerken. Balenciaga heeft er enkele en die springen er qua kostprijs toch bovenuit. Zo kost dit hartje (initieel bedoeld als valentijnscadeau) 795 euro.

Zijn er écht mensen die hierin in investeren?

Wie in godsnaam zoveel wil betalen voor deze spullen? “Klanten met een dikke portefeuille willen hun exclusieve levensstijl graag doortrekken in huis en bij uitbreiding in hun hele leven”, zegt moderedacteur David Devriendt. “Denk aan servies, een zitpoef of sportaccessoires. Als die van Dior of Gucci komen zijn het echte statussymbolen.”

“Deze spullen zijn echt een way of life en een uitbreiding van iemand zijn persoonlijkheid. Het draait om luxe doortrekken naar elk aspect van het leven.” Evengoed zijn er ook shoppers die zich af en toe eens een beetje luxe willen veroorloven en daarom niet per se de grootste garnalen zijn. “Dit soort accessoires scoren vaak heel goed in verkoop, ondanks de prijs. Alles is peperduur, maar het blijft hoe dan ook goedkoper dan een handtas en toch heb je evengoed stukje luxe.”

