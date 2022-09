3 ex-Jehova’s getuigen aan het woord: “Een meisje van 15 vroeg of het normaal was als iemand haar borsten aanraakte”

Een cool en knus kot zonder het grote kosten­plaat­je? 3 experts geven tips. “Dit item is een absolute must”

Binnen een maand start het academiejaar voor de Vlaamse studenten en bruisen de kotgebouwen opnieuw van leven. Hoog tijd dus om jouw kot in te richten en vooral: er een gezellige plek van te maken. Twee interieurexperten en een trend- en colorwatcher leggen uit hoe je eraan begint en vooral hoe je er ook (betaalbaar) in slaagt. “De basisindeling van een kot is niet altijd juist. Denk dus gerust eens out of the box.”

28 augustus