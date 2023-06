‘1985’-acteur Aimé Claeys over zijn liefde voor een oudemannensport. “Het mag een sexyer imago krijgen”

Deze gezonde gewoonte hield journalis­te Hannelore Simoens over aan ‘Special Forces’. “Ik hou níét van routine”

In het programma ‘Special Forces’ ging politiek journaliste Hannelore Simoens diep. Heel diep. Thuis leeft ze ’s weekends helemaal anders, onthult ze in onze reeks waarin bekende gezichten over hun ideale weekend vertellen. En dat is nodig. “Bouw ik geen tijd voor mezelf in, dan wreekt zich dat later.” Eén energiebooster is daarom elke zaterdagochtend een vaste waarde voor haar.