16.000 euro voor het hele interieur: zo verbouwde Julie het busje waarmee ze op reis gaat. “Ik mis alleen een bad”

Familie Wandels verbouwde een grote bus om met 9 naar Portugal te reizen: dit zijn hun tips en budget. “Met minder leven voelt juist vrijer”

“Ja, we leven dicht op elkaar. Maar onderweg voelt het alsof de hele wereld je tuin is. Dan is er ruimte zat.” Is reizen met een omgebouwd busje dé reistrend van 2021? De hashtag #vanlife neemt op sociale media mythische proporties aan. Grietje (42) en Jonathan (43) Wandels verkochten hun huis en sjeesden met 6 kinderen én de hond in een grote omgebouwde bus plus camper naar Portugal. Dochter Johanna (21) vertelt over het bouwproces, hoeveel alles kostte en geeft praktische tips. “Let op, het is niet altijd zo rooskleurig als op Instagram.”

28 mei