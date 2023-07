11 dingen die je nog niet wist over Barbie

Het is ‘Barbiemania’ wat de klok slaat, nu de film eindelijk zijn langverwachte debuut heeft gemaakt. De meesten van ons groeiden op met de blonde pop, toch zijn er nog heel wat dingen die je vást niet over haar weet. Zoals waar de bedenkster haar inspiratie haalde, dat Barbie wel eens romantische avontuurtjes had met een ander dan Ken en waar haar naam eigenlijk vandaan komt.

1. Dit is de volledige naam van Barbie

Haar vrienden (en trotse eigenaars) mogen haar dan Barbie noemen, voluit heet ze eigenlijk Barbara Millicent Roberts. Ze werd vernoemd naar de dochter van Ruth Handler, een van de oprichtsters van speelgoedfabrikant Mattel en de bedenkster van de allereerste Barbiepop.

2. Zo vaak gaat Barbie over de toonbank

Elke minuut worden er zo'n 100 Barbie’s verkocht. Ook het huis van Barbie, het zogenaamde Barbie Dreamhouse dat in 1962 gelanceerd werd, gaat nog elke twee minuten met een gelukkig kindje mee naar huis.

Volledig scherm Een Barbie Dream House uit 1994. © ullstein bild via Getty Images

3. Het sterrenbeeld van Barbie is Vissen

De eerste Barbiepop werd uitgebracht op 9 maart 1959, de officiële geboortedatum van Barbie. Met andere woorden: haar sterrenbeeld is Vissen. Meer uitgebreid dan dat kunnen we haar astrologische chart niet onder de loep nemen, voor zij die daarin geloven en dat zouden willen weten. Barbie is namelijk geboren in het fictionele stadje Willows in Wisconsin en haar geboorteuur is - uiteraard - niet bekend.

4. Barbie houdt van jongere mannen

Haar lief, die dezelfde naam kreeg als de zoon van Ruth Handler: Ken, zag pas het licht in 1961. Dat maakt hem twee jaar jonger dan Barbie. Kortom: she likes them younger.

Volledig scherm © Getty Images

5. Barbie is gebaseerd op een Duitse pop genaamd Lilli

Toen Barbie-bedenkster Ruth Handler de Duitse Lilli zag tijdens haar familietrip in Europa kocht ze er drie, en gebruikte ze deze pop haar als inspiratie voor Barbie.

‘Bild Lilli’ was gebaseerd op een personage uit een Duitse komische strip. Lilli stond erom bekend zich uitdagend te kleden, een golddigger te zijn en pikante dingen tegen mannen te zeggen. De pop werd op de markt gebracht voor volwassenen, om voor de grap aan elkaar cadeau te doen. Maar al snel werd Lilli populair bij jongere consumenten en ook voor kinderen geproduceerd en gemarket.

Mattel kocht de rechten voor Bild Lilli, wat de productie van deze pop tot een einde bracht. Barbie, daarentegen, zag kort daarna het eerste licht.

Volledig scherm ' © SSPL via Getty Images

6. Barbie was een van de eerste poppen waar ooit reclame voor werd gemaakt op televisie

Hieronder kan je het allereerste spotje voor een Barbiepop bekijken.

7. Barbie was een speelgoedpionier op dít vlak

Ruth Handler vond inspiratie voor Barbie, die in totaal meer dan 200 verschillende beroepen zou uitoefenen, door haar eigen dochtertje Barbara. Zij speelde met papieren babypoppen, die destijds populair waren. Maar Ruth vond dat die jonge meisjes enkel aanmoedigden om zich als moeders te gedragen. Dat bracht haar op het idee om een volwassen pop te bedenken, zodat kindjes hun fantasieën over hun toekomst konden uitleven.

8. Dit was de bestverkochte Barbiepop ooit

De bestverkochte Barbiepop ooit was de Totally Hair™ Barbie uit 1992. Tijdens de première in Mexico droeg ‘Barbie’-actrice Margot Robbie een remake van de iconische look van deze pop.

Volledig scherm Links: de iconische poppen, rechts: actrice Margot Robbie op de première van 'Barbie' in Mexico. © Getty Images

9. Barbie promootte absurd schadelijke schoonheidsidealen

Niet alleen was het lichaam van de pop onrealistisch - als je haar verhoudingen zou omzetten naar een echt mens zou het onmogelijk zijn om te menstrueren - eerdere versies van Barbie prezen ook de dieetcultuur aan.

In 1963 kwam de ‘Barbie Baby-Sits’ pop op de markt met enkele controversiële accessoires. Een boek genaamd ‘How To Lose Weight’, bijvoorbeeld, net zoals een roze weegschaal die permanent op 110 pounds stond, omgerekend nog geen 50 kilo. Een zeer ongezond lichaamsgewicht voor een volwassen vrouw met haar lengte en een absurd schadelijk voorbeeld voor de jonge meisjes voor wie de poppen bedoeld waren.

Gelukkig leerde Mattel uit haar fouten en is het merk sinds 2016 inclusiever. Tegenwoordig kan je Barbiepoppen kopen in drie verschillende maten: petite, tall en curvy.

10. De grootste Barbie-collectie bestaat uit meer dan 15.000 exemplaren

Bettina Dorfmann mag zich de de grootste Barbie-verzamelaarster wereldwijd noemen. Ze zou er maar liefst 15.000 in haar bezit hebben. Dat leverde haar een plaatsje op in het Guinness Book of World Records. De Duitse zou zelfs een ‘Barbie-ziekenhuis’ hebben om beschadigde poppen bij haar thuis in Dusseldorf te kunnen herstellen.

Volledig scherm Bettina Dorfman met haar collectie. © picture alliance via Getty Image

11. Barbie dumpte Ken ooit voor een surfer

Na een decennialange knipperlichtrelatie, zette het poppenkoppel in 2004 een punt achter hun verhouding. Barbie ‘datete' vervolgens twee jaar met een pop genaamd Blaine, een Australisch surferstype, die van 2004 tot 2006 verkocht werd.

Toen Ken in 2006 een make-over kreeg, gingen Barbie en Ken weer samen, en werden de poppen van Blaine uit de handel gehaald.

Volledig scherm Blane en Barbie in 2004. © Getty Images

