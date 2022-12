100 euro voor een geurkaars? De lekker ruikende objecten zijn een hype voor je interieur

‘Billie vs Benjamin’-ac­teur Ward Kerremans over Amsterdam en de liefde: “Ik wil zo’n breuk nooit meer meemaken”

Sinds zijn rollen in ‘Grond’ en ‘Billie vs Benjamin’ gaat het hard voor Ward Kerremans (34), die sinds kort ook samen is met presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis. Wij zakten af naar Amsterdam, waar de acteur met Mechelse roots al negen jaar woont, en spraken hem over zijn Manchester-obsessie en zijn zoontje, die hij opvoedt in co-ouderschap met zijn ex. “Mijn ex-vriendin en ik wonen letterlijk onder elkaar, in hetzelfde gebouw. We kunnen onze zoon bijna doorgeven via de brandtrap.”

24 oktober