Zware regenval zet straten blank in Lievegem

voetbal vierde provinciale A Hugues Van Doorne (SK Vinderhou­te): “Zalig om zo de stap naar derde te kunnen zetten”

Ook de remontada van Everton gezien deze week? Misschien niet, maar die van Manchester City vast wel. In de kelderverdieping van het provinciaal voetbal leek SK Vinderhoute ook een kruis te mogen maken over de promotie. In de verlengingen keek het tegen een 2-1-achterstand aan bij Akkers Middelburg. Tot duivel-doet-al Hugues Van Doorne in de slotseconden de gelijkmaker tegen de touwen knalde. En in de strafschopepiloog bleek Vinderhoute ook nog eens de sterkste. Dolle vreugde bij SKV, treurnis bij Middelburg.

24 mei