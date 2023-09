Vroeger vredege­recht omgetoverd tot lokaal diensten­cen­trum: “We brengen jonge gezinnen samen en maken ze zo sterker”

Het voormalig vredegerecht in de Dekenijstraat in Zomergem heeft een nieuwe bestemming gekregen. Voortaan zal het gebouw dienst doen als het tweede lokale dienstencentrum in de gemeente. Waar de focus in Lovendegem ligt op senioren, mikt het lokaal bestuur in Zomergem op ouders van jonge kinderen. “Zorgen en ervaringen delen bij een kop koffie, dat kan hier.”