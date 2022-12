Zwangere vrouw krijgt klappen tijdens ruzie over parkeerplaats

Een dame wilde op vrijdag 6 december 2019 haar wagen parkeren op een parkeerplaats voor het filiaal van Action in Waarschoot. Twee vrouwen in een andere auto hadden blijkbaar hetzelfde plekje op het oog en het kwam op het parkeerterrein tot een gescheld tussen beide partijen. De ruzie escaleert echter helemaal binnen in de winkel zelf. De vrouw die alleen kwam winkelen, wordt door de twee vrouwen tegen de grond gewerkt en kreeg daarbij een aantal kniestoten. Ze diende klacht in wegens slagen en verwondingen. Later zou blijken dat het slachtoffer al een tijd zwanger was, al was haar zwangerschap weliswaar nog niet zichtbaar.