Zowel Waarschoot als Lovendegem krijgen wellicht hondenlosloopweide

Op sociale media klinkt de roep naar hondenlosloopweides in Lievegem steeds luider. Wie nu met zijn hond gaat wandelen, moet die verplicht aan de leiband houden. Op een hondenlosloopweide moet dat niet en dat is dus erg geschikt voor mensen die zelf geen tuin hebben of op een appartement wonen om hun favoriete huisdier uit te laten. Daarom wil de gemeente graag drie hondenlosloopweides realiseren, een in elk van de drie deelgemeenten.

“Die in Waarschoot komt er in het verlengde van de Ververij”, zegt schepen van Dierenwelzijn Vincent Laroy (Open VLD). “Alles is reeds uitgewerkt waardoor de weide er in het voorjaar reeds moeten komen. In Lovendegem hebben we ruimte voorzien in de publieke ruimte naast het huidige sportcentrum. Die komt er wellicht later dit jaar wanneer we beginnen met de uitbouw van de nieuwe sportsite. Wat betreft Zomergem zijn we nog op zoek naar een nieuwe locatie, maar we hebben wel al enkele opties in ons hoofd.”