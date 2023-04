Zomerhype Camille met liveband, grote TikTok-stage en nieuwe decors: Rijvers Festival pakt uit met heel wat nieuwigheden

Van motorcross tot een paastor­nooi: vijf tips voor een leuk paasweek­end in Deinze en het Meetjes­land

Het paasweekend omvat in Deinze en het Meetjesland meer dan alleen paaseitjes rapen. Zo kan je in Deinze gaan supporteren voor de jeugd tijdens het Versele-Laga paastornooi of kunst bewonderden in Waarschoot. In Evergem is er dan weer het eerste motorcrossspektakel in 13 jaar tijd. Lees hieronder meer over onze vijf tips voor het weekend van 8, 9 en 10 april.