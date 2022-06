Zomergem maakt zich op voor eerste stoet in 23 jaar: “Willen dit terug om de twee jaar organiseren”

Wie sinds jaar en dag in Zomergem woont, weet dat de eerste stoet in Zomergem doorging in 1959. Toen nog onder de naam van het België-Holland Festival. “Majoretten en muziekbands uit beide landen kwamen dan samen in Zomergem voor een stoet”, zegt schepen van Feestelijkheden Hilde De Graeve (CD&V) uit. “Na verloop van tijd begonnen de bands evenwel te veel geld te vragen. Daarom is een Zomergemse leerkracht, Fons Vandevelde, een sprookjesstoet gestart samen met de kinderen van de lagere school. Ik heb er zelf nog in meegelopen als Minnie Mouse.”