“Zomergem bereidde hij voor op de toekomst en Lievegem zette hij op de kaart”: Tony Vermeire (48) wordt ereburgemeester

Brand in garagebox van lid politie­korps blijkt aangesto­ken: “Onderzoek volop aan de gang”

De brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag woedde in een garagebox in de Raverschootstraat blijkt aangestoken. Dat werd intussen bevestigd door de branddeskundige van het parket. De wagen in de garagebox brandde volledig uit. De garagebox en wagen behoren toe aan een persoon die werkt bij politiezone Meetjesland Centrum.