Zelzatenaar wordt secretaris van Willemsfonds Oost-Vlaanderen

Het Willemsfonds is de langst bestaande socioculturele organisatie van Vlaanderen en wordt aanzien als de pionier van sociaal-cultureel werk en kreeg later navolging via het Davidsfonds en het Vermeylenfonds. Bij de verkiezing van het bestuur in het Geuzenhuis in Gent werd Zelzatenaar Michael Termont verkozen tot secretaris voor de periode 2022-2025. Luc Govaert, Chantal Couck en Jean-Pierre Clement werden ook verkozen als respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester.

“Ik ben heel blij dat ik verkozen werd als secretaris”, vertelt Michael. Het is een bekroning voor mijn jarenlange inzet in de provincie en ik ga er dan ook voor de volle 100% tegenaan de komende jaren. Ook lokale voorzitter Andy Standaert van het Willemsfonds Zelzate is trots. “Michael zet zich steeds in, zowel lokaal als provinciaal. Het is dan ook een eer dat hij nu provinciale secretaris wordt. Het is een echte boost voor onze lokale werking.”