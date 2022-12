Zaal 'De Kring' Waarschoot langer open

Bij sprankelen­de feestdagen hoort een sprankelen­de handtas: 15 exemplaren die je outfit compleet maken

Ligt je feestoutfit om straks aan de feesttafel mee te pronken al klaar? Of heeft jouw look nog een extra touch nodig? De juiste partybag tilt je tenue naar een hoger niveau, en voor de eindejaarsperiode mogen de accessoires al eens wat flitsender. Ga jij voor zilver, goud of liever lak? Wij tonen 15 feestelijke én betaalbare toppers. Met deze tassen steel jij gegarandeerd de show.

