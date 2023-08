Wzc Ons Zomerheem organiseert zomermarkt

Champignon­kwe­ker Vandechamp gaat samenwer­ken met farmasec­tor: “Onbruikba­re ‘voetjes’ zouden nog zeer waardevol kunnen zijn”

Champignonbedrijf Vandechamp uit Adegem (Maldegem) draait met 25.000 kilo champignons per week op volle toeren. Toch gaat het niet alleen om centen in het familiebedrijf, maar ook om duurzaamheid. Kwekers Pieter (42) en Leen (39) stappen mee in een project waarbij de ‘onbruikbare’ voetjes van de champignons nu een nieuwe basisstof zijn voor de farma. “En dat is zeker niet de enige manier waarop we willen bijdragen aan een duurzame wereld.”