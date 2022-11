Woon-werkverkeer gemeentewerknemers brengt ruim 700 euro op voor Bike For Life

Rumst/Deinze Hij heeft hoogte­vrees en vliegangst, maar Jens (31) wil 150 ballonvaar­ten doen: “In de lucht vergeet ik al mijn zorgen”

Jens Colpaert (31) uit Rumst is bezig aan een straffe uitdaging: hij onderneemt 150 unieke, betaalde ballonvaarten, in binnen- én buitenland. Het is zijn manier om de ballonvaartsector - die erg getroffen is sinds de coronapandemie - een hart onder de riem te steken. “Ik ben al sinds mijn 5 jaar gepassioneerd door luchtballonnen. Maar die eerste keer dat ik de lucht inging, was ik zo bang dat de piloot me letterlijk heeft moeten vastmaken.”

15 november