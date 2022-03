Werken Motje zitten er bijna op: “Volgende week normaal terug open”

“Op maandag 14 maart wordt de resterende toplaag gefreesd en wordt de rijweg geborsteld zodat deze klaar ligt voor de eigenlijke asfaltering", zegt schepen van Openbare Werken Chris De Wispelaere (CD&V). “Tijdens deze werken zal er nog beperkt autoverkeer mogelijk zijn in de volledige werfzone. Op dinsdag 15 maart zal de asfaltering gebeuren. Die dag zal er geen autoverkeer mogelijk zijn in de volledige werfzone tussen 6 en 18 uur. Alle handelszaken blijven wel bereikbaar te voet of met de fiets. In geval van regen schuiven de asfaltwerken met één week op naar maandag 21 of dinsdag 22 maart.”