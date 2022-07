Welke ultieme TikTokker moet naar Rijvers Festival? Jij beslist!

Rijvers Festival wil deze zomer verrassen in elke hoek, niet alleen op de grote muziekpodia. Daarom wordt ook de TikTok-Stage in het leven geroepen, waar je de helden van je kleine scherm in het echt kan ontmoeten. Onder andere Julie en Jacques Vermeire, Dancing Dimi en ook Samson en Marie zullen er op de foto gaan. Maar er is nog plaats voor één extra TikTokker.