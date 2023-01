WEERBERICHT. Zware regen en bewolking in Lievegem

Evergem Vrouw in levensge­vaar afgevoerd door helikopter aan Christof­fel­weg

Woensdagmiddag is een vrouw per helikopter afgevoerd ter hoogte van de Christoffelweg in Evergem. Volgens de politie zou ze in levensgevaar verkeren, al zijn de precieze omstandigheden nog onbekend.

