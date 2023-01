WEERBERICHT: Zwaarbewolkte ochtend in Lievegem

Sleidinge Bavo voltooit uitdaging van 53 marathons in 52 weken: “Nu twee weken rust, maar kijk al uit naar nieuwe uitdagin­gen”

Bavo Laureyns is geslaagd in zijn opzet. Zo liep de Sleidingenaar het afgelopen jaar maar liefst 53 marathons in 52 weken. Wie echter dacht dat hij nu even op zijn lauweren zou rusten, komt bedrogen uit. “De marathon van Gent en Rotterdam zijn al ingepland. Nadien mik ik op het zwaardere werk."

22 januari