WEERBERICHT. Zo goed als helder weer in Lievegem vanochtend

Lievegem WEERBE­RICHT. Helder weer in Lievegem vanochtend

Vandaag is er in Lievegem lekker weer en waait er een zwakke wind uit het oosten. De temperatuur wordt niet hoger dan 2 graden. Op dinsdag is er veel bewolking en een matige wind met een temperatuur rond de 0 graden.

12 december