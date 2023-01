WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Lievegem

Zomergem Te snel voorbij flitspalen Durmstraat en Boven? Vanaf 1 januari effectief boete in de bus

De flitspalen in de Durmstraat en Boven in Zomergem (Lievegem) zullen vanaf 1 januari effectief voor boetes zorgen. Vandaag krijg je bij een overtreding nog geen bekeuring in de bus, maar dat wordt na Nieuwjaar anders. In een zone dertig, dus het wordt écht opletten. “Er moet echt trager gereden worden voor ieders veiligheid”, klinkt het. Dit is het plan.

29 december