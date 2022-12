WEERBERICHT. Mistige ochtend in Lievegem

Deinze/Meetjesland Van springkas­te­len in Lukri Land tot wereldreis in decoratie: dit zijn onze vijf weekend­tips voor het Meetjes­land en Deinze

Koning Winter is nu echt in het land, dus zoeken we het vertier dit weekend vooral binnen. Wij vonden en zochten voor het weekend van 10 en 11 december vijf leuke uitjes in het Meetjesland en de streek rond Deinze. Maak je keuze.

10:19