WEERBERICHT. Kans op helder weer vanochtend in Lievegem

EEKLO Kraan valt op woning in Eeklo en vernielt gevel: “Er zaten nog maar net nieuwe ramen en deuren in”

Een vallende kraan heeft maandag de gevel van een woning in Eeklo volledig vernield tijdens renovatiewerken. Voor eigenaar Frans Cattoir (78) is het een koude douche, maar gelukkig kan hij het nog relativeren. “Het belangrijkste is dat niemand gewond is geraakt”, vertelt hij. “Normaal ging ik er in het najaar intrekken, maar dat is nu niet meer mogelijk.”

16 januari