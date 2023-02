WEERBERICHT. Kans op bewolking vanochtend in Lievegem

MIJN DORP. Roger Geirnaert over zijn Wippelgem: “Luc De Vos heeft ons dorp op de kaart gezet, maar mijn moeder bewonder ik nog veel meer”

De ‘burgemeester van Wippelgem’ wordt hij wel eens genoemd. Al 60 jaar is de kranige zeventiger de vaste bastubatist van fanfare ‘Willen is Kunnen’, maar daarnaast vervult hij ook de rol als voorzitter van het kermiscomité en is hij de trekker van toneelvereniging Wipton. Het is dan ook niet fout om te zeggen dat Roger Geirnaert (71) een prominente rol speelt in het charmante dorp, dat slechts enkele straten groot is. “Ze noemen mij wel eens de burgemeester van Wippelgem, maar ik krijg er helaas geen premie voor.”