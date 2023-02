WEERBERICHT. In Lievegem zo goed als helder weer vanochtend

Meetjesland Meetjes­land wordt nu officieel Regio Gent: “Toch zullen wij ons altijd Meetjeslan­der blijven voelen”

Het Meetjesland is nu officieel deel van de ‘Regio Gent’. Vlaanderen werd opgedeeld in vijftien regio’s en van het Meetjesland is daarin geen sprake meer. Toch zien de politieke kopstukken uit onze regio vooral voordelen. “We mogen geen Calimero spelen, en moeten vooral de voordelen uit de samenwerking met Gent halen”, klinkt het. Wij belden rond.

