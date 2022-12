WEERBERICHT. In Lievegem lichte regen en bewolking vanochtend

Zomergem Toneelbond Kunst Veredelt Zomergem viert 125ste verjaardag met nieuw toneelstuk: “Zelfs in oorlogstij­den speelden we toneel”

De Koninklijke Toneelbond Kunst Veredelt Zomergem blaast dit jaar 125 jaar kaarsjes uit. Dat wordt gevierd met de klassieker One Flew over The Cuckoo’s Nest. Wij gingen ook eens snuisteren in de archieven om te zoeken naar de oorsprong van Zomergems oudste toneelvereniging.

22 december