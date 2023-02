WEERBERICHT. Bewolking in Lievegem vanochtend

voetbal derde provinciale A Jesse Brouwers (Evergem 2020) na 4-3-zege in topper tegen VK Watervliet: “Nederig blijven is nu de boodschap”

De topper in derde provinciale A verliep volgens een onwaarschijnlijk scenario. Watervliet leidde in het Arteveldestadion bij de rust met 0-3, maar in een heel spectaculaire tweede helft werd het nog 4-3. Jesse Brouwers en Sven Saey verdeelden de vier doelpunten eerlijk. Brouwers weet dat Evergem 2020 door het oog van de naald kroop.

31 januari