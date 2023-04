WEER. Zwaarbewolkt in Lievegem vanochtend

Lievegem test volgende week voor 2e keer ‘mobiel recyclage­park’ uit: “Ideaal voor minder mobiele inwoners”

De gemeente Lievegem en afvalintercommunale IVM testten donderdagvoormiddag 13 april voor de tweede keer een ‘mobiel recyclagepark’ uit in de Leendreef in Oostwinkel. Op die manier kunnen inwoners die wat minder mobiel zijn ook hun afval kwijt. Let wel op: je afval moet draagbaar zijn in een winkeltas.