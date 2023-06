WEER. Vanochtend kans op helder weer in Lievegem

Meetjes­land­se band ‘Woesten’ blaast 10 kaarsjes uit: “Onze naam? Luc De Vos vertelde mij dat we wat woester moesten spelen”

Meer dan honderd optredens, twintig nummers op Spotify en ondertussen ook al 15.000 streams. In Limburg of Antwerpen zal de vijfkoppige band Woesten wellicht geen belletje doen rinkelen, maar in het Meetjesland is de groep alomtegenwoordig. Op zaterdagavond 3 juni blies de groep tien kaarsjes uit met een verjaardagsoptreden in zaal De Molen in Wippelgem.