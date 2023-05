WEER. Temperatuur stijgt in Lievegem

Maak kennis met TOAT, een bier op basis van aardappe­len: “Op en top Meetjes­land­se lekkernij”

Het Meetjesland heeft een nieuw eigen bier: TOAT. Vier brouwerijen uit de ruime regio van Eeklo en twee bierkenners slaan daarvoor de handen in mekaar. ‘Nen toat’ is dialect voor een aardappel, en daarin schuilt ook de specialiteit. “We hebben aardappelen in ons bier verwerkt, maar dat bleek helemaal geen sinecure”, klinkt het bij de lancering. Wij gingen proeven.