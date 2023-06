WEER. Kans op bewolking vanochtend in Lievegem

Belleman­reus, wereldre­cord mosselen eten of de langste feesttafel: inbreng inwoners gevraagd om 1.300 jaar Assenede te vieren

In 2024 bestaat Assenede 1.300 jaar. Tijdens dit unieke feestjaar wil de gemeente alles wat Assenede groot maakt(e) in de kijker zetten. In het voorjaar brainstormden de gemeentelijke diensten voor een definitief kader, maar de inwoners krijgen het laatste woord. Daarom organiseert de gemeente op donderdag 22 juni een grote kick-off om de verschillende activiteiten verder af te stemmen.