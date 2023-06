WEER. In Lievegem heldere ochtend

‘Zomergem Koerst’ wil junikermis in stijl inzetten: “Aparte reeks voor de Zomergemna­ren”

De Vrolijke Vélovrienden organiseren samen met wielerbond WAOD op vrijdag 23 juni twee wielerwedstrijden in Zomergem. In één van beide wedstrijden is er zelfs een apart klassement om nadien de Zomergemse kampioen te kunnen aanduiden.